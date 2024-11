LTIMindtree si affda a Cisco Secure Access

LTIMindtree adotta Cisco Secure Access come la nuova soluzione di sicurezza SSE (Security Service Edge) per proteggere i suoi 80.000 dipendenti che operano in modalità ibrida, offrendo accesso sicuro a Internet, protezione avanzata con zero trust e l'uso dell'intelligenza artificiale.

LTIMindtree introduce una soluzione SSE avanzata grazie a Cisco Secure Access per il mercato globale.

I clienti possono collaborare con entrambe le aziende per adottare un’ampia gamma di funzionalità di sicurezza cloud in un'unica dashboard semplice e intuitiva con Cisco Secure Access.

La multinazionale indiana di servizi e consulenza informatica LTIMindtree ha scelto Cisco Secure Access come soluzione SSE (Security Service Edge) per garantire a livello globale esperienze di lavoro ibride sicure e affidabili ai suoi 80.000 dipendenti.

“Grazie all'approccio zero trust di Cisco e all'intelligenza artificiale integrata, è stata una scelta facile sostituire la nostra precedente soluzione SSE con Cisco Secure Access,” ha dichiarato Nachiket Deshpande, Chief Operating Officer & Whole-time Director, LTIMindtree. “Siamo riusciti a implementare rapidamente la soluzione, consentendoci di proteggere al meglio il nostro personale ibrido, offrendo al contempo un'esperienza utente superiore e una gestione IT semplificata.”

Cisco e LTIMindtree hanno ampliato la loro partnership per offrire soluzioni integrate di Secure Access Service Edge (SASE), basate sulla tecnologia Cisco, alla clientela globale di LTIMindtree. L’esperienza di LTIMindtree nella personalizzazione delle soluzioni in base alle esigenze specifiche di ciascun settore si unisce perfettamente alla tecnologia Cisco, che include Cisco Secure Access e SD-WAN, assicurando esperienze di connessione fluide e sicure per i lavoratori sia da remoto che in ufficio.

“Ambienti di lavoro sempre più estesi richiedono una sicurezza solida. Con l'aumento delle minacce alimentate dall'intelligenza artificiale, ci troviamo a fronteggiare attacchi sempre più sofisticati. I nostri clienti necessitano di sistemi di sicurezza che operino in modo invisibile, assicurando un'esperienza fluida e sicura per i lavoratori ibridi,” ha dichiarato Jeetu Patel, Executive Vice President and Chief Product Officer, Cisco. “Il rapido deployment di Secure Access da parte di LTIMindtree testimonia l'efficacia della strategia della piattaforma Cisco e la sua capacità di distinguersi. Insieme ai nostri partner, stiamo ridefinendo il concetto di protezione degli utenti in un ambiente di lavoro moderno.”

Con Cisco Secure Access, le decisioni su come gli utenti si connettono alle applicazioni vengono gestite in background tramite un unico agente, consentendo agli utenti di accedere rapidamente a ciò che desiderano. Grazie a connessioni a bassa latenza e a un'autenticazione trasparente basata sull'identità, gli utenti sono più sicuri con meno complicazioni. Per le organizzazioni IT, Cisco Secure Access offre una via semplice verso lo zero trust e l'accesso sicuro alla rete con zero trust (ZTNA), semplificando al contempo le operazioni grazie a una console unificata e basata sull'intelligenza artificiale.

Cisco - ènuovo Country Leader Sales Security per l'Italia - Renzo Ghizzoni è il nuovo Country Leader Sales Security di Cisco Italia. In questo ruolo, il manager guiderà il team dedicato all’esecuzione della strategia security di Cisco. Avrà il compito di sviluppare le strategie di vendita e collaborare con l'ecosistema dei partner, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la posizione di leadership dell’azienda tra i fornitori di soluzioni di sicurezza in Italia, continuando a fornire ai clienti servizi e soluzioni di alta qualità.

Report Cisco Talos: aumentano i furti d’identità - Il furto di credenziali si conferma la minaccia più diffusa nel terzo trimestre del 2024. A sostenerlo è l’ultimo report stilato da Cisco Talos Incident Response (Talos IR), la più grande organizzazione privata al mondo dedicata all'intelligence sulla cybersecurity, secondo il quale i cybercriminali continuano a colpire principalmente le identità degli utenti .

Cisco 360 Partner Program - Lanciato il nuovo Cisco 360 Partner Program per aumentare il valoree favorire l’innovazione, al via nel 2026 Una nuova modalità con cui Cisco e i suoi Partner creano, forniscono, acquisiscono valorenell'era dell'intelligenza artificiale. Cisco 360 Partner Program: mette in relazione il successo dei partner con il modo in cui soddisfano le esigenze e le ambizioni dei clienti di modernizzare l'infrastruttura, potenziare i carichi di lavoro AI ovunque e mantenere le loro organizzazioni sicure, resilienti e ad alte prestazioni.