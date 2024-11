Jannik Sinner tra trionfi e ironia: Statuina nei presepi? Non vedevo l'ora

Jannik Sinner ha partecipato al programma televisivo "Che tempo che fa", condotto da Fabio Fazio, per discutere del suo trionfo alle ATP Finals e della sua straordinaria stagione. Durante l'intervista, Fazio ha menzionato che Sinner è diventato una delle statuine più richieste nei presepi di San Gregorio Armeno a Napoli. Con un sorriso, Sinner ha risposto ironicamente: "Non vedevo l'ora".

Riflettendo sulla vittoria alle ATP Finals, Sinner ha espresso la sua profonda soddisfazione: "Questo è un titolo molto speciale, giocare in Italia con il pubblico italiano: ci tenevo veramente tanto a fare bene. L’anno scorso eravamo molto vicini a vincere questo trofeo e abbiamo perso in finale, quest’anno è una sensazione totalmente diversa, vincere davanti a tantissimi spettatori per me è un grandissimo onore. Soprattutto una bellissima emozione, voglio ringraziarvi del tifo e del pubblico, soprattutto quando le cose non vanno benissimo perché lì sento tantissimo calore e affetto".

Nonostante i successi ottenuti, Sinner riconosce l'importanza di continuare a migliorare: "Sono abbastanza sicuro che a 23 anni non puoi essere al 100%, ci sono delle aree di miglioramento. È normale, nessuno a 23 anni era perfetto, nessuno sarà perfetto. Ho il mio team intorno che mi spinge tanto e non vedo l’ora di riniziare a lavorare e cercare di far meglio. Questo mi renderà un giocatore ancora migliore perché se vuoi tenere questa posizione devi migliorare sempre, il lavoro non smette mai".

La stagione 2024 è stata eccezionale per Sinner, con otto titoli conquistati, tra cui gli Open d'Australia e gli US Open, e il raggiungimento della vetta del ranking ATP. La sua determinazione e il costante impegno lo hanno reso una figura di spicco nel panorama sportivo italiano e internazionale.

Jannik Sinner trionfa alle ATP Finals 2024: il montepremi e il nuovo ranking mondiale - Jannik Sinner ha trionfato alle ATP Finals 2024, aggiungendo un ulteriore successo a una stagione straordinaria. Il tennista altoatesino, attuale numero 1 del mondo, ha sconfitto in finale l'americano Taylor Fritz con un doppio 6-4, conquistando così il suo ottavo titolo stagionale e il diciottesimo in carriera.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: crisi nella coppia tra assenze e indizi social - Negli ultimi giorni, l'attenzione dei media si è concentrata non solo sulle prestazioni sportive di Jannik Sinner, ma anche sulla sua vita privata, in particolare sulla relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya. Secondo diverse testate, tra cui Adnkronos, Tuttosport e Il Messaggero, si stanno diffondendo voci su una possibile crisi tra i due atleti.

Jannik Sinner e Fritz si sfidano oggi nella finale delle ATP Finals 2024: orario e diretta TV - Oggi, domenica 17 novembre 2024 alle ore 18:00, Jannik Sinner affronterà Taylor Fritz nella finale delle ATP Finals 2024 a Torino. L'incontro si terrà all'Inalpi Arena, con Sinner, numero 1 del mondo, che cercherà di conquistare il suo primo titolo alle ATP Finals.