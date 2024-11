Salvo Riina omaggia il padre Totò nel settimo anniversario della morte: post su Instagram riceve migliaia di like

In occasione del settimo anniversario della morte di Totò Riina, il figlio terzogenito, Salvo Riina, ha condiviso un tributo al padre sui suoi profili social. Il post su Instagram presenta una fotografia incorniciata di Totò Riina accompagnata da un vaso con due rose rosse, con la didascalia: "Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in Noi e con Noi". Questo messaggio ha ricevuto oltre 400 "mi piace" e numerosi commenti di apprezzamento, tra cui: "Un grande uomo con i veri valori della famiglia. Ognuno di noi combatte la propria guerra per la sua famiglia", "Grande uomo, non ne nascono più come lui", e "Credo che sia giusto che ogni figlio rispetti il proprio padre. Qualsiasi cosa bella o brutta che sia che abbia fatto, ma il papà rimane sempre il papà".

Salvo Riina, 47 anni, ha recentemente celebrato il suo matrimonio con Elena, una donna spagnola. Le nozze sono state celebrate il 7 giugno 2024, probabilmente in Spagna, seguite da festeggiamenti a Corleone, paese d'origine della famiglia Riina. L'evento ha suscitato polemiche a causa di un post pubblicato su Instagram il 15 agosto 2024, in cui Salvo Riina ha scritto: "Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 24, 90034, Corleone". Questo riferimento alla vecchia denominazione della via, ora intitolata al giudice Cesare Terranova, assassinato dalla mafia nel 1979, ha provocato la reazione del Comune di Corleone, che ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Riina.

Salvo Riina ha scontato una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione. Dopo aver vissuto tra il Veneto e l'Abruzzo, è rientrato a Corleone nel 2023. Ha scritto un libro intitolato "Riina family life", in cui racconta la storia della sua famiglia e della latitanza del padre.

Il fratello di Salvo, Giovanni Riina, 48 anni, è stato arrestato nel 1996 e condannato all'ergastolo per mafia, omicidi ed estorsione.