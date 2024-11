Jannik Sinner travolge Ruud - vola in finale Atp Finals contro Fritz

Jannik Sinner ha conquistato la finale delle ATP Finals 2024 a Torino, superando Casper Ruud con un netto 6-1, 6-2 in appena 1 ora e 9 minuti. Il tennista italiano, attuale numero 1 del mondo, ha mantenuto un perfetto record di vittorie nei tre precedenti incontri diretti con il norvegese. Domani affronterà in finale lo statunitense Taylor Fritz, già battuto nella fase a gironi del torneo.

Sinner è partito subito forte, ottenendo il break nel primo game e allungando rapidamente sul 3-0. Ruud ha avuto due palle break nel quinto game, ma non è riuscito a concretizzarle. L'italiano ha consolidato il vantaggio con un secondo break, chiudendo il primo set 6-1 in 30 minuti. Nel secondo set, Ruud ha tenuto il servizio fino al 2-2, ma Sinner ha accelerato, ottenendo il break decisivo nel quinto game e allungando sul 4-2. Il norvegese ha ceduto nuovamente la battuta, permettendo a Sinner di chiudere il match 6-2.

Nell'altra semifinale, Taylor Fritz ha battuto Alexander Zverev in tre set, con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6(3). Fritz, numero 5 del mondo, ha mostrato una solida prestazione, conquistando il tie-break decisivo nel terzo set. Con questa vittoria, Fritz diventa il primo americano a raggiungere la finale delle ATP Finals dal 2006.

La finale tra Sinner e Fritz si preannuncia avvincente, con l'italiano che cercherà di conquistare il suo primo titolo alle ATP Finals, mentre l'americano punta a interrompere una lunga attesa per gli Stati Uniti in questo prestigioso torneo.

Fritz supera Zverev e conquista la finale delle ATP Finals di Torino - Taylor Fritz ha raggiunto la finale delle ATP Finals di Torino, superando Alexander Zverev in una semifinale combattuta conclusasi con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6(3). Con questa vittoria, Fritz diventa il primo tennista statunitense a raggiungere la finale del torneo dal 2006.

Zverev elimina Alcaraz dalle ATP Finals: il tedesco avanza in semifinale - Zverev elimina Alcaraz dalle ATP Finals: il tedesco avanza in semifinaleA Torino, Alexander Zverev ha sconfitto Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-4, qualificandosi per le semifinali delle ATP Finals. Il tedesco, già certo del passaggio del turno dopo le vittorie su Rublev e Ruud, ha consolidato la sua posizione nel gruppo 'Newcombe'.

Sinner trionfa su Medvedev: terza vittoria e semifinale alle ATP Finals - Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev nel terzo incontro del gruppo Ilie Nastase alle ATP Finals 2024 di Torino, qualificandosi per le semifinali come primo del girone. Il numero 1 del mondo, già certo della posizione e della qualificazione prima dell'incontro, ha superato il russo con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1 ora e 13 minuti, concludendo la fase a gironi con tre vittorie su tre.