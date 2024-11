Ucraina intensifica la produzione di droni autonomi per il conflitto con la russia

L'Ucraina sta intensificando la produzione di droni autonomi avanzati per rafforzare la sua posizione nel conflitto con la Russia. Questi droni, noti come "robot killer", sono progettati per identificare e colpire obiettivi senza la necessità di un controllo umano continuo, grazie all'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale. Questa strategia mira a compensare la disparità numerica con la Russia, sfruttando la superiorità tecnologica per contrastare le forze nemiche.

Secondo il Wall Street Journal, Kiev sta pianificando una significativa espansione nella produzione di massa di droni d'attacco autonomi, superando la fase dei prototipi. Questo progresso è reso possibile dall'utilizzo di computer miniaturizzati e a basso costo, che offrono funzionalità precedentemente disponibili solo in dispositivi più costosi. Lorenz Meier, CEO di Auterion, azienda specializzata in piattaforme software per droni, ha dichiarato: "La differenza è il prezzo". Auterion fornirà all'Ucraina decine di migliaia di computer Skynode, previsti sul campo di battaglia all'inizio del prossimo anno.

Vyriy Drone, una delle principali startup ucraine nel settore, ha annunciato l'inizio della produzione di migliaia di droni autopilotati già da questo mese. Altre aziende stanno seguendo l'esempio, aumentando la produzione per soddisfare le esigenze militari. Con una popolazione pari a un quarto di quella russa, l'Ucraina punta sul vantaggio tecnologico per respingere le offensive russe. L'adozione di droni autonomi riduce la necessità di personale per compiti come l'identificazione e l'attacco di obiettivi, offrendo un'alternativa economica a missili e proiettili di artiglieria più costosi.

La produzione su larga scala di droni autonomi potrebbe anche mitigare l'efficacia delle contromisure elettroniche russe. I progressi tecnologici aprono la strada a sviluppi futuri, come la possibilità per un singolo operatore di controllare uno sciame di droni capaci di coordinarsi autonomamente. L'Ucraina ha utilizzato i droni sia per la ricognizione che per gli attacchi, ottenendo un vantaggio sulla Russia sin dall'inizio del conflitto. Sebbene l'Ucraina sia generalmente più rapida nell'innovazione, la Russia mantiene un vantaggio nella capacità di produzione su larga scala di equipaggiamenti efficaci.

