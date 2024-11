«RATATAN» arriverà nel 2025

Guarda il trailer

https://www.youtube.com/embed/7N_qPVXz57I?feature=oembed

Game Source Entertainment (GSE) ha annunciato che RATATAN sarà rilasciato su PC, Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5 e Xbox Series X nel 2025. RATATAN è un gioco che combina ritmo e azione a scorrimento laterale , supportando fino a 4 giocatori nel gioco cooperativo online.

I giocatori sconfiggono i nemici inviando comandi ai Cobun attraverso una musica dinamica e appassionata, creando un'avventura divertente con battaglie emozionanti intrecciate con ritmo e azione.

RATATAN è un gioco d'azione ritmico Roguelike, sviluppato in collaborazione tra Hiroyuki Kotani, il produttore della famosa serie PATAPON, pubblicata su PSP nel 2007, e Tokyo Virtual Theory (TVT). I giocatori agiscono nei panni del Ratatan, utilizzando strumenti magici per impartire diversi comandi agli eserciti di Cobun per attaccare i nemici.Oltre alle sequenze ritmiche di attacco e difesa, sono presenti anche azioni che permettono al Ratatan di muoversi liberamente, con abilità uniche per ogni personaggio, approfondendo ulteriormente la musicalità del gioco.

I giocatori entreranno in "modalità febbre" quando seguiranno accuratamente le sequenze ritmiche. Nella modalità febbre, la musica di sottofondo cambia in modo interattivo e i personaggi eseguono varie azioni.

RATATAN incorpora anche il popolare sistema Roguelike. In ogni avventura, Ratatan e il suo Cobun ricevono casualmente diversi potenziamenti e ricompense in ogni battaglia. I giocatori vivranno ogni volta avventure diverse, con vari potenziamenti che apportano vari effetti diversi e aumentano le possibilità di gioco.

Con Nelnal come illustratore del gioco e designer dei personaggi, RATATAN presenta una grafica di gioco più ricca e più personaggi di prima. Ha anche aggiunto molti nuovi contenuti, tra cui un nuovissimo sistema e mini giochi per multiplayer. Utilizzerà il “Theory Engine” di TVT per fornire un ambiente veloce e stabile per il multiplayer online.