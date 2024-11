Finale di Tú Sí Que Vales 2024: i finalisti e come votare per il montepremi di 100.000 euro

La finale di "Tú Sí Que Vales" andrà in onda stasera, sabato 16 novembre 2024, in prima serata su Canale 5. Sedici finalisti si contenderanno il titolo di campione e un montepremi di 100.000 euro in gettoni d'oro. Il pubblico da casa avrà l'opportunità di votare il proprio artista preferito attraverso vari canali:

- SMS: inviando un messaggio al numero 477.000.4.

- Sito web: visitando www.wittytv.it.

- App: utilizzando le applicazioni Wittytv e Mediaset Infinity, disponibili su smartphone, smart TV e decoder abilitati.

I presentatori dello show sono Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni.

I finalisti di questa edizione sono:

- Matteo Fraziano: artista delle ombre cinesi.

- Emanuele Condoleo: strongman.

- Rubén e Iván: atleti di parkour, uno dei quali con una gamba sola.

- Hakuna Matata: acrobati.

- Duo Sebas e Sonia: acrobati.

- Vlad e Sergey: pole dancers.

- Colombia Salsa Style: ballerini.

- Marceau Bidal: acrobata.

- Ssaulabi: atleti di arti marziali.

- Les Expirés: comici.

La giuria è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, che rappresenta la voce del popolo.

Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale di "Tú Sí Que Vales" su Witty TV. Non perdere l'appuntamento con la finale di "Tú Sí Que Vales" stasera su Canale 5.