Industry Giant 4.0 lanciato in Early Access

Lo studio di sviluppo Don VS Dodo e il publisher Toplitz Productions sono orgogliosi di annunciare che Industry Giant 4.0 è ora disponibile in Early Access su Steam. Dopo oltre 20 anni, uno dei franchise cult all’inizio del nuovo millennio è tornato con forza.

Costruisci dozzine di industrie, espandi le infrastrutture, crea catene di produzione che vanno dalla raccolta delle risorse fino alla vendita al consumatore finale, tieni sotto controllo le finanze aziendali e influenza direttamente la crescita delle città nelle vicinanze: questi sono i componenti fondamentali di Industry Giant, amati dai giocatori da decenni.

Il fascino di questi elementi e la sfida della simulazione gestionale sottostante rimangono attuali ancora oggi. Tuttavia, Don VS Dodo, lo studio responsabile dello sviluppo, si rivolge a un pubblico più ampio rispetto ai soli veterani del franchise.

“Siamo naturalmente consapevoli dello status di culto che il franchise ha raggiunto,” afferma Matthias Lutz, co-fondatore di Don VS Dodo e produttore del gioco. “Ma con Industry Giant 4.0 puntiamo a molto più che semplice nostalgia o culto. La nostra reinterpretazione del gameplay classico si basa sui principi fondamentali del franchise, ma modernizza tutti gli elementi senza sacrificare la profondità. Siamo convinti che sia i veterani che i nuovi appassionati di simulazioni gestionali apprezzeranno il gioco.”

Con il lancio in Early Access, inizia la prossima fase di sviluppo di Industry Giant 4.0. Uno dei punti focali per lo studio sarà il riscontro della community. Con le basi del gameplay già ben definite e numerose industrie e quasi 80 beni producibili disponibili per gli aspiranti titani degli affari, il feedback dei giocatori sarà cruciale. Durante il periodo di Early Access, non solo verranno introdotti nuovi contenuti e ulteriori elementi o funzionalità di gameplay, ma anche le richieste della community saranno prese in considerazione.

La roadmap offre una panoramica sui contenuti previsti per le prossime settimane e mesi, in vista della versione 1.0.

Industry Giant 4.0 è disponibile ora per PC in Early Access. Per ulteriori informazioni sul gioco, visita la pagina ufficiale del prodotto su Steam o unisciti a noi su Discord e sui nostri canali social.

