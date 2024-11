Smog record a Nuova Delhi: chiuse le scuole primarie per livelli di inquinamento 50 volte sopra i limiti

A New Delhi, l'inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli allarmanti, con concentrazioni di particolato fine (PM2.5) che superano di 50 volte i limiti di sicurezza stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo IQAir, un'organizzazione svizzera specializzata nel monitoraggio della qualità dell'aria, giovedì scorso la città registrava una media di 254 microgrammi di PM2.5 per metro cubo d'aria, ben oltre il limite di 15 microgrammi raccomandato dall'OMS per un'esposizione di 24 ore. Queste particelle microscopiche possono penetrare profondamente nei polmoni, causando gravi problemi respiratori e cardiovascolari, e sono particolarmente pericolose per i bambini, il cui sviluppo può essere compromesso.

In risposta a questa emergenza sanitaria, le autorità locali hanno disposto la chiusura immediata di tutte le scuole primarie, con le lezioni sospese fino a nuovo avviso. I residenti di Delhi hanno riportato sintomi come irritazioni oculari e difficoltà respiratorie, evidenziando l'impatto diretto dell'inquinamento sulla salute pubblica.

Oltre al PM2.5, i livelli di particolato più grosso (PM10) hanno raggiunto una media di 495 microgrammi per metro cubo, superando di oltre 10 volte il limite giornaliero considerato sicuro dall'OMS. Questi dati sottolineano la gravità della situazione ambientale nella capitale indiana.

Le cause di questo inquinamento sono molteplici: le emissioni dei veicoli, le attività industriali, la combustione di biomasse e la pratica agricola del bruciamento delle stoppie nelle regioni circostanti. Questi fattori, combinati con condizioni meteorologiche sfavorevoli, contribuiscono alla formazione di una densa coltre di smog che avvolge la città, riducendo la visibilità e aumentando i rischi per la salute.

Le autorità stanno adottando misure straordinarie per affrontare la crisi. Oltre alla chiusura delle scuole, sono stati imposti divieti sulle attività di costruzione non essenziali e si è fatto appello ai cittadini affinché evitino l'uso di veicoli privati, privilegiando i trasporti pubblici. Inoltre, sono in corso operazioni di pulizia delle strade con mezzi meccanizzati e l'irrigazione delle vie con soluzioni antipolvere per ridurre la concentrazione di particolato nell'aria.

