Robert F. Kennedy Jr. (no vax) nominato Segretario alla Salute degli Stati Uniti: preoccupazioni tra gli esperti

Il presidente eletto Donald Trump ha nominato Robert F. Kennedy Jr. come Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni scettiche sui vaccini e per la diffusione di teorie del complotto, ha suscitato preoccupazioni tra esperti e professionisti sanitari.

Durante la pandemia di COVID-19, Kennedy Jr. ha messo in discussione l'efficacia e la sicurezza dei vaccini, sostenendo teorie non supportate dalla comunità scientifica. Ha promosso l'idea che i vaccini possano causare autismo e ha criticato le politiche di vaccinazione di massa. Inoltre, ha espresso dubbi sull'esistenza dell'HIV come causa dell'AIDS e ha sostenuto l'omeopatia come alternativa alle medicine convenzionali.

La nomina di Kennedy Jr. ha sollevato preoccupazioni riguardo alla direzione futura delle politiche sanitarie negli Stati Uniti. Esperti temono che le sue posizioni possano influenzare negativamente la salute pubblica e la fiducia nelle istituzioni sanitarie. Il virologo Roberto Burioni ha commentato su X: "Allacciate le cinture". L'infettivologo Matteo Bassetti ha aggiunto: "Kennedy ha un passato a favore di posizioni antiscientifiche e no-vax. Non riconosce il valore delle riviste scientifiche, in particolare indicizzate. È contrario ai clinical trials e ai farmaci sia di sintesi chimica che biologici. È favorevole alla medicina naturale e all'omeopatia. Saranno anni bui per medici e scienziati di oltreoceano. Watson, Crick e Einstein si staranno ribaltando". Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha sottolineato: "Trump ha nominato Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr, noto complottista no-vax e 'divulgatore' delle più strampalate teorie antiscientifiche. La salute degli americani e l'integrità della scienza sono indubbiamente in 'buone mani'. Il 'palmares' antiscientifico di Kennedy è molto ricco: la relazione tra vaccini nei bambini e autismo, i farmaci che hanno come effetti avversi la probabilità di sparatorie di massa, l'identità di genere correlata all’inquinamento delle acque, i tumori causati dal wi-fi. Non crede che l’HIV provochi l’AIDS ed è un sostenitore dell’omeopatia e delle cure naturali".

La nomina di Kennedy Jr. dovrà essere confermata dal Senato, ma già ha suscitato un ampio dibattito sulla direzione futura delle politiche sanitarie negli Stati Uniti. Molti temono che le sue posizioni possano minare la fiducia del pubblico nelle istituzioni sanitarie e ostacolare gli sforzi per affrontare le sfide sanitarie future.

