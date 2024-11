Eva Longoria lascia gli Stati Uniti e si trasferisce tra Messico e Spagna: Il Paese è diventato distopico

Eva Longoria, l'attrice celebre per il ruolo di Gabrielle Solis in "Desperate Housewives", ha recentemente rivelato di aver lasciato gli Stati Uniti, trasferendosi con la famiglia tra Messico e Spagna. In un'intervista pubblicata sulla copertina di novembre di Marie Claire, Longoria ha spiegato che la decisione è stata influenzata dai cambiamenti significativi avvenuti nel paese negli ultimi anni.

"La parte scioccante non è tanto che abbia vinto. Il fatto è che un criminale condannato che sputa così tanto odio possa occupare l'ufficio più importante del Paese", ha dichiarato l'attrice, riferendosi alla vittoria di Donald Trump. Longoria ha sottolineato che, nonostante il suo impegno nella campagna elettorale per Kamala Harris, la situazione politica e sociale degli Stati Uniti l'ha portata a riconsiderare la sua residenza.

Nata in Texas nel 1975, Longoria ha vissuto la maggior parte della sua vita adulta a Los Angeles. Tuttavia, ha notato che "anche prima della pandemia le cose stavano cambiando. Poi è arrivato il Covid e ha spinto ogni cosa oltre il limite". Ha citato l'aumento delle tasse e il moltiplicarsi dei senzatetto come fattori determinanti nella sua decisione.

"Sento che questo capitolo della mia vita è finito", ha affermato. "Sono privilegiata, posso scappare e andare da un'altra parte. La maggior parte degli americani non è così fortunata e si ritrova in questo Paese distopico. Per loro provo ansia e tristezza".

Attualmente, Longoria risiede tra Messico e Spagna con il marito José Bastón e il figlio Santiago, di sei anni. La famiglia ha recentemente acquistato una villa a Marbella, in Spagna, e ha messo in vendita la loro casa a Beverly Hills. Longoria ha descritto Marbella come "la mia oasi, il mio paradiso", apprezzando lo stile di vita più rilassato rispetto a Los Angeles.

Oltre alla sua carriera di attrice, Longoria è attivamente coinvolta in progetti di produzione e regia. Nel 2023 ha esordito come regista con il film "Flamin' Hot" e ha continuato il suo impegno politico, promuovendo la partecipazione degli elettori latini e reclutando candidati democratici di origine ispanica.