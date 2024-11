Come il cervello degli adolescenti influenza le loro scelte impulsive: lo studio

Gli adolescenti sono spesso descritti come impulsivi, lunatici e ribelli alle regole. Quando un giovane si trova di fronte a una scelta e opta per una decisione discutibile, potrebbe esserci una spiegazione scientifica legata al funzionamento del suo cervello. Un recente studio pubblicato su 'Plos Biology' dai ricercatori dell'Università di Würzburg in Germania, tra cui Vanessa Scholz e Lorenz Deserno, ha esaminato come il processo decisionale evolva dall'adolescenza all'età adulta.

La ricerca ha coinvolto 93 partecipanti di età compresa tra 12 e 42 anni, sottoposti a tre compiti di apprendimento per rinforzo: uno per valutare le influenze motivazionali sulle scelte, un altro per analizzare il processo decisionale adattivo in risposta ai cambiamenti ambientali e un terzo per misurare il comportamento orientato agli obiettivi. I risultati indicano che gli adulti tendono a prendere decisioni più ottimali rispetto agli adolescenti, mostrando una maggiore sofisticazione nei comportamenti di scelta.

Gli adolescenti, invece, presentano livelli elevati di 'rumore decisionale', ovvero una maggiore propensione a scegliere opzioni non ottimali. Questo fenomeno potrebbe essere attribuito alla limitata disponibilità di risorse cognitive durante l'adolescenza, dovuta allo sviluppo in corso delle aree cerebrali responsabili del controllo cognitivo. La carenza di risorse cognitive può portare i giovani a fare affidamento su strategie decisionali meno complesse, rendendoli più suscettibili alle influenze emotive, motivazionali e sociali.

Con l'avanzare dell'età, il 'rumore decisionale' tende a diminuire, parallelamente allo sviluppo di capacità decisionali più avanzate, come la pianificazione e la flessibilità. Questo studio offre nuove prospettive sui processi computazionali che sottendono i cambiamenti evolutivi nel processo decisionale. Gli autori suggeriscono che future ricerche dovrebbero approfondire la base neurale del 'rumore decisionale' e la sua rilevanza clinica ed evolutiva, specialmente in relazione ai disturbi del neurosviluppo.

