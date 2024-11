Marco Baroni sta meglio dopo il malore: domani tornerà a guidare gli allenamenti Lazio

Monza-Lazio: orario, probabili formazioni e dove seguirla in diretta - Oggi, domenica 10 novembre 2024, alle ore 18:00, si disputerà la partita Monza-Lazio, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. La Lazio, reduce da una vittoria in Europa League contro il Porto che le ha permesso di consolidare il primo posto nel girone, affronta il Monza allo U-Power Stadium.

Lazio-Porto: orario, formazioni e dove vederla in tv per la quarta giornata di Europa League - La Lazio si prepara ad affrontare il Porto nella quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League. La partita è in programma oggi, giovedì 7 novembre 2024, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, stanno vivendo un periodo positivo, con tre vittorie consecutive nelle prime tre partite del torneo, che li posizionano al primo posto nel girone.

Derby Roma-Lazio in notturna: il 5 gennaio lo scontro allo stadio Olimpico - La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi delle giornate 19 e 20 del campionato 2024/2025, rivelando un calendario ricco di sfide avvincenti. Tra queste, spicca il derby della Capitale tra Roma e Lazio, che si disputerà in notturna domenica 5 gennaio alle ore 20:45, trasmesso su DAZN.