Cisco - ènuovo Country Leader Sales Security per l'Italia

Renzo Ghizzoni è il nuovo Country Leader Sales Security di Cisco Italia. In questo ruolo, il manager guiderà il team dedicato all’esecuzione della strategia security di Cisco. Avrà il compito di sviluppare le strategie di vendita e collaborare con l'ecosistema dei partner, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la posizione di leadership dell’azienda tra i fornitori di soluzioni di sicurezza in Italia, continuando a fornire ai clienti servizi e soluzioni di alta qualità.

Negli ultimi anni Cisco ha accelerato la propria strategia per la cybersecurity attraverso importanti acquisizioni in quest’area: ScanSafe nel 2009, Sourcefire nel 2013, OpenDNS nel 2015, CloudLock nel 2016, Observable Networks nel 2017, Duo Security nel 2018, Sentryo nel 2019, Kenna Security nel 2021, Valtix nel 2023, fino alla più recente acquisizione di Splunk 2023. Una strategia confermata dalla crescita della security del 6% nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024 e del 4% nell'anno fiscale 2024.

Renzo Ghizzoni ha conseguito una laurea con lode in Ingegneria Microelettronica e Telecomunicazioni presso l'Università dell'Aquila ed è un manager di grande esperienza che opera da più di 25 anni nel settore ICT.

Ha sviluppato una significativa esperienza nel settore della cybersecurity e delle reti dati, ricoprendo ruoli di leadership in vendor di primaria importanza, tra cui Fortinet, Infoblox, Extreme Networks, Enterasys Networks, Nortel Networks.

“Sono davvero entusiasta di guidare il team Sales Security di Cisco Italia, non vedo l'ora di proseguire e rafforzare l'eccellente lavoro svolto finora e di poter partecipare attivamente al successo di Cisco nel nostro mercato,” ha affermato Renzo Ghizzoni, Country Leader Sales Security di Cisco Italia. “In un contesto digitale così complesso e dinamico, caratterizzato da un aumento esponenziale di dati e dispositivi connessi, proteggere i dati ed essere in grado di rispondere alle minacce informatiche è fondamentale. Affidarsi a una tecnologia sicura e a prova di futuro come quella di Cisco, significa garantire la protezione delle informazioni sensibili, migliorare l'efficienza operativa e assicurare un vantaggio competitivo grazie a soluzioni scalabili e innovative”.

