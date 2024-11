Comprare casa in Italia: quanti anni di stipendio servono nelle principali città?

Secondo un'indagine dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa relativa al primo semestre del 2024, nelle principali città italiane sono necessari in media 6,5 anni di stipendio per acquistare un'abitazione. Tuttavia, questa media varia significativamente tra le diverse città.

Milano si conferma la città più costosa d'Italia, richiedendo 12,5 annualità di stipendio per l'acquisto di una casa, con un prezzo medio al metro quadro di 4.285 euro. Segue Roma, dove sono necessari 9 anni di stipendio, e Firenze con 8,8 annualità.

Al contrario, città come Palermo e Genova presentano costi più contenuti, richiedendo rispettivamente 3,3 annualità di stipendio. A Palermo, il prezzo medio al metro quadro è di 1.127 euro, mentre a Genova è di 1.143 euro.

L'aumento dei prezzi a Milano è attribuito alle numerose riqualificazioni urbane, che hanno determinato incrementi non solo nel centro città ma anche nelle periferie interessate da tali interventi. Questo trend si è consolidato nel tempo.

Storicamente, i picchi più elevati si sono registrati nel 2007, quando i prezzi raggiunsero l’apice e per acquistare casa occorrevano poco più di 10 annualità. All'epoca, Roma era la città più costosa, richiedendo 14,8 annualità, seguita da Milano con 14. La capitale ha mantenuto questa posizione fino al 2019, anno in cui Milano l'ha superata, diventando la città con il maggior numero di annualità di stipendio necessarie per acquistare un'abitazione.