F.Pozzy lancia Baby No More

F.Pozzy, artista poliedrico attivo fin dagli anni '80, ha recentemente pubblicato il singolo "Baby No More", un brano che fonde sonorità moderne con influenze nostalgiche. Il pezzo combina elementi dance e hip-hop con sfumature funk anni '70, evocando atmosfere tipiche delle serate in discoteca del passato. Questa fusione di stili riflette la capacità di F.Pozzy di attraversare diversi generi musicali, dal rock al pop, senza confini definiti.

"Baby No More" mette in luce l'eclettismo dell'artista, offrendo un'esperienza d'ascolto intensa e inaspettata. Secondo F.Pozzy, il brano rappresenta la libertà creativa di un musicista che si muove tra identità musicali diverse, catturando emozioni forti e contrastanti.

La carriera di F.Pozzy è caratterizzata da un impegno costante nella creazione di emozioni autentiche, piuttosto che nel seguire tendenze commerciali. Nel 1981 ha fondato l'etichetta Pozzy Records con l'obiettivo di "vendere emozioni, non dischi". Questa filosofia ha guidato il suo percorso artistico, contraddistinto da una passione per la sperimentazione e l'integrità artistica.

Il repertorio di F.Pozzy spazia attraverso decenni e generi, con influenze che vanno dai The Eagles e The Byrds al rock classico e al funk. Ha collaborato con artisti di alto livello, tra cui la P.N. Band e musicisti come Fabio Nicolich e Michele Gentilini. Negli ultimi anni ha pubblicato album che riflettono la sua evoluzione artistica, come "I Was Alone" (2020), nato durante il lockdown, e "Living in Venice" (2021), una dedica romantica alla città in cui ha celebrato il suo matrimonio.

Nel 2022 ha rilasciato l'album "Killer For The Weekend" e nel 2023 "Legacy", entrambi composti da 15 brani ciascuno. Con "Baby No More", contenuto nell'album "The Way You Feel" (2024), F.Pozzy conferma il suo ruolo di pioniere, capace di mescolare passato e presente senza cedere alle mode. La sua musica continua a parlare direttamente al cuore degli ascoltatori, ricordando che "la passione non ha età".

Autore/Compositore: Fabio Pozzoni

Etichetta: Pozzy Records 2024

Codice ISRC: CALVP2498898