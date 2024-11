Indiana Jones e l'antico Cerchio - approfondimento sul gameplay

Calati nell'avventura di Indiana Jones e l'antico Cerchio con un nuovo ed esteso video di approfondimento sul gameplay. Esplorare antiche tombe piene di trappole, adottare un travestimento per infiltrarsi in un accampamento nemico, usare la frusta per superare baratri mozzafiato... ogni momento del viaggio di Indiana è una nuova scoperta.

Guarda il video di approfondimento sul gameplay qui:https://youtu.be/2ljI4zZt1JM

Ideato da MachineGames in collaborazione con Lucasfilm Games, e ambientato tra gli eventi di Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta e Indiana Jones e l'Ultima Crociata, Indiana Jones e l'antico Cerchio immerge i giocatori in una nuovissima avventura narrativa per giocatore singolo.Con un mix di scene di stampo cinematografico, risoluzione di enigmi e combattimenti corpo a corpo, i giocatori vivranno un'autentica esperienza alla Indiana Jones in giro per il mondo per cercare di sconfiggere le forze sinistre che tentano di ostacolarli.

Le edizioni fisiche e digitali per Xbox Series X|S e PC sono ora disponibili per il preordine. Ulteriori informazioni sulle diverse edizioni del gioco e sui bonus di preordine sono disponibili qui.