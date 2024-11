Autunno con FRITZ!

I consigli di AVM per rendere la tua casa ancora più accogliente

L'autunno è arrivato e le giornate si accorciano. Grazie a questi consigli, gli utenti FRITZ! potranno prepararsi al meglio per la stagione fredda, godendosi serate sul divano davanti a un film o a una serie TV, oppure lavorando da remoto in tutta tranquillità. Questi suggerimenti mostrano come sfruttare al massimo i prodotti FRITZ! con un occhio particolare al risparmio energetico.

Una casa calda, accogliente e con consumi ridotti

La stagione fredda è arrivata. Fortunatamente, il termostato intelligente FRITZ!DECT 302 regola i radiatori in modo efficiente, permettendoti di creare piani di riscaldamento personalizzati per ogni stanza, così che i radiatori si attivino solo quando necessario.

Atmosfera su misura: l'illuminazione ideale per ogni occasione

La lampada LED intelligente FRITZ!DECT 500 è l’alleata perfetta per creare un’atmosfera su misura. Colore e luminosità si possono regolare secondo i tuoi gusti, e grazie all’app FRITZ!App Smart Home o all’interfaccia della FRITZ!Box , è possibile configurare scene di illuminazione predefinite, ottenendo l’atmosfera ideale alla velocità della luce!

Tenere sotto controllo i consumi di casa

Le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 per interni e FRITZ!DECT 210 per esterni sono ideali per controllare i dispositivi che usi più frequentemente durante l'autunno e l'inverno. Grazie al controllo temporizzato integrato, ad esempio, l'illuminazione può essere accesa e spenta automaticamente. Inoltre, con l'app FRITZ!App Smart Home , puoi monitorare il consumo energetico in tempo reale, ottimizzando così l'efficienza energetica.

Tenere sotto controllo la rete di casa

Oltre a numerose nuove funzionalità, il nuovo aggiornamento FRITZ!OS 8 offre agli utenti una panoramica ottimizzata dei dispositivi nella rete domestica, semplificando il monitoraggio dell'uso dei dati. In un home office produttivo, è possibile verificare facilmente chi sta consumando più traffico e individuare eventuali dispositivi non autorizzati.

Una novità anche per il nome dei prodotti FRITZ!DECT che, in futuro, si chiameranno FRITZ!Smart . Cambia il nome ma non la sostanza: i prodotti smart per l’energia, il riscaldamento, l’illuminazione e il controllo avranno nuovi nomi, ma rimarranno tipicamente FRITZ: tecnologia sofisticata, facilità d’uso e aggiornamenti gratuiti