Giovanni Casale, tra fitness, sogni e tv

Giovanni Casale, originario di Salerno e cresciuto in provincia di Modena, oggi vive a Barcellona e si distingue per il suo aspetto solare e il fisico scolpito. Sogna una carriera nel mondo dello spettacolo, spaziando da reality show come il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi, con l’obiettivo di farsi conoscere dal grande pubblico. Giovanni ha già esperienza televisiva, soprattutto in Spagna, e otto anni fa ha scelto di trasferirsi a Barcellona, una città che riflette molti aspetti del suo modo di vedere la vita.

In palestra, durante una pausa dagli allenamenti, Giovanni ha raccontato a Zazoom.it la sua passione per il mondo dello spettacolo. «Da quattro anni lavoro nel fashion e ho avuto esperienze televisive. Lo spettacolo è un sogno che coltivo grazie anche agli amici che mi hanno spinto in questo percorso. Ho capito di avere potenzialità da sfruttare».

Dopo le prime foto, casting e viaggi, Giovanni ha partecipato a un programma televisivo spagnolo, esperienza che ha accresciuto la sua visibilità. Sul rapporto con la famiglia, soprattutto essendo lontano da tempo, Giovanni racconta: «Abbiamo un rapporto molto buono. Sono cresciuto con i miei nonni, e la perdita di mia nonna, che consideravo come una mamma, è stata dolorosa. Sono momenti indelebili nella memoria».

Alla domanda sul segreto del suo fascino, Giovanni sorride e risponde che c’è stato un cambiamento fisico radicale: «Ho iniziato ad allenarmi a ventisei anni. Con sacrificio e costanza, sono arrivato alla forma fisica che vedete. Questo mi ha dato maggiore fiducia e la capacità di affrontare le situazioni con altre persone carismatiche».

Giovanni osserva che l’aspetto fisico può essere frainteso: «Spesso la gente crede che basti un bel fisico per riuscire, ma dietro c’è intelligenza, determinazione e costanza». Quanto alla vita sentimentale, si sta frequentando con una ragazza che lo affascina, sperando che sia quella giusta.

Per il futuro, Giovanni punta in alto: desidera portare i suoi progetti a un nuovo livello e tornare in Italia più sicuro, forte dell’esperienza accumulata in Spagna.





Su Instagram, il suo account è instagram.com/gioca__/ Di Armando Sanchez @armandosanchezoff