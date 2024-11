Omicidio Angelo Vassallo: interrogatorio del colonnello Cagnazzo

Oggi, 9 novembre 2024, alle ore 12:00, presso il Tribunale di Salerno, si è svolto l'interrogatorio di garanzia del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, avvenuto il 5 settembre 2010. Cagnazzo è accusato di aver partecipato alla pianificazione dell'omicidio e al successivo depistaggio delle indagini.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa giovedì scorso, ha coinvolto anche altri tre individui: il carabiniere Lazzaro Cioffi, già detenuto per altri reati; l'imprenditore di Scafati Giuseppe Cipriano; e l'ex boss, ora collaboratore di giustizia, Romolo Ridosso. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del ROS di Roma, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.

Attualmente, il colonnello Cagnazzo è ricoverato presso l'ospedale militare del Celio a Roma per gravi problemi di salute. Assistito dall'avvocato Ilaria Criscuolo, durante l'interrogatorio odierno, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, data la complessità del fascicolo, composto da oltre 78.000 pagine. In precedenza, nel luglio 2022, dopo una perquisizione, Cagnazzo aveva già affrontato un lungo interrogatorio con i pubblici ministeri, rispondendo dettagliatamente a tutte le domande per oltre dieci ore.

La Procura di Salerno contesta a Cagnazzo due presunti depistaggi: l'indirizzamento delle indagini verso Bruno Humberto Damiani, noto come il "brasiliano", e la presunta lite con Roberto Vassallo, omonimo del sindaco e titolare di un albergo locale. Secondo gli inquirenti, tali azioni miravano a coprire un traffico di droga gestito al porto di Acciaroli dal clan Cesarano, attivo nelle zone di Castellammare di Stabia, Pompei e Scafati.

L'omicidio di Angelo Vassallo, noto come il "sindaco pescatore", ha scosso profondamente la comunità locale e l'intero Paese. Le indagini, protrattesi per oltre un decennio, hanno recentemente portato a significativi sviluppi, con l'arresto di figure di rilievo e l'emergere di nuovi dettagli sul contesto criminale legato al delitto. La comunità attende con speranza che la giustizia faccia il suo corso, portando finalmente chiarezza su una vicenda che ha segnato la storia recente del Cilento.