Kewlbiverse - lanciata la beta chiusa

AIDELWEISS presenta Kewlbiverse: un mondo fantastico da esplorare e personalizzare

Preparati a immergerti in un universo magico e pieno di sorprese! AIDELWEISS è entusiasta di annunciare che la Closed Beta di Kewlbiverse, il suo primo gioco mobile, aprirà i battenti il 15 novembre in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Filippine. Questo affascinante RPG ti trasporterà in un mondo fantastico dove potrai costruire la tua casa da sogno, fare amicizia con creature bizzarre e intraprendere avventure indimenticabili.

In Kewlbiverse, potrai esplorare liberamente un vasto mondo open-world, popolato da oltre 100 tipologie di adorabili mostri chiamati Faeby. Ognuno di questi compagni ha una personalità unica e abilità speciali, pronte ad aiutarti a scoprire i segreti del mondo e a superare le sfide che incontrerai lungo il tuo cammino. Coltiva, alleva e personalizza i tuoi Faeby, creando un legame profondo con ognuno di loro.

Ma l'avventura non si ferma qui! Potrai unirti ad altri giocatori da tutto il mondo per esplorare insieme nuovi territori, affrontare boss leggendari e sbloccare ricompense esclusive. Il sistema di combattimento intuitivo e strategico ti permetterà di combinare le abilità dei tuoi Faeby per sconfiggere i nemici più temibili.

Non perdere l'opportunità di essere tra i primi a scoprire il magico mondo di Kewlbiverse! Scarica il gioco dal 15 novembre su Google Play e inizia la tua avventura.

Chill beta test on Nov 15 — sign-up is live!!

https://www.youtube.com/watch?v=OoAjTEFEAMY