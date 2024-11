Towers of Agashaba: Ghibli incontra i videogiochi.

Towers of Aghasba, l'ambizioso progetto di creazione fantasy a mondo aperto, aprirà le porte all'accesso anticipato il 19 novembre, approdando su PlayStation 5 e Steam!

Questo titolo, che ha già conquistato il cuore di molti grazie alla sua atmosfera fiabesca e ai suoi paesaggi mozzafiato, è destinato a diventare un punto di riferimento per gli appassionati del genere. Un elemento distintivo di Towers of Aghasba è senza dubbio l'imponente contributo artistico di Yoichi Nishikawa, uno dei principali artisti di sfondo dello Studio Ghibli, noto per il suo lavoro in capolavori come "Il ragazzo e l'airone" e "Il castello errante di Howl".

La sua maestria nel dipingere sfondi evocativi e ricchi di dettagli ha conferito a Towers of Aghasba un'estetica unica e affascinante, che cattura lo spirito dei classici film di animazione giapponesi. In una recente intervista, Nishikawa ha espresso la sua sorpresa e soddisfazione nel vedere come il suo lavoro bidimensionale sia stato magistralmente adattato al mondo tridimensionale del gioco, mantenendo intatta la sua magia.

Towers of Aghasba è già disponibile per il preordine su PlayStation Store e può essere aggiunto alla lista dei desideri su Steam.

Per celebrare il lancio in accesso anticipato, i giocatori che preordineranno il gioco su PlayStation 5 o lo acquisteranno su Steam entro il primo mese riceveranno esclusivi contenuti bonus, tra cui un design personalizzato per l'Harelope, la maestosa cavalcatura che accompagnerà gli avventurieri nelle loro esplorazioni, oltre a una serie di decorazioni e maschere uniche per personalizzare ulteriormente la propria esperienza di gioco. Non perdere l'opportunità di immergerti in un mondo fantastico ricco di magia, avventura e creatività. Towers of Aghasba ti aspetta!

Towers of Aghasba - PS5 Pre-order Content Trailer