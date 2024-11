Benvenuto GeForce NOW Performance

Gli utenti con abbonamento Priority riceveranno un upgrade immediato

Inoltre, sette nuovi titoli si aggiungono al Cloud questa settimana L'abbonamento Priority è stato rinominato in Performance e introdurrà nuovi miglioramenti e funzionalità per offrire agli utenti un numero maggiore di giochi premium supportati da GeForce nel cloud, il tutto mantenendo lo stesso prezzo vantaggioso di Priority. Questi aggiornamenti fanno parte degli impegni fondamentali di GeForce NOW: fornire ai membri un PC da gioco eccezionale in costante miglioramento:

Gli utenti Performance potranno migliorare la loro esperienza di streaming con una risoluzione aggiornata a 1440p, un aggiornamento rispetto alla precedente di 1080p.

Saranno supportate anche le risoluzioni ultrawide, precedentemente disponibili solo per gli utenti Ultimate.

Gli utenti Performance potranno salvare le impostazioni grafiche del gioco in tutte le sessioni di streaming, anche per le funzionalità NVIDIA RTX nei titoli supportati.

Mentre molti servizi di streaming hanno aumentato regolarmente le tariffe di abbonamento, GeForce NOW si è impegnata per mantenere le stesse tariffe, aggiungendo nuove funzionalità e miglioramenti. Dal 1° gennaio 2025, i nuovi utenti che si iscriveranno a Ultimate o Performance avranno un limite mensile di 100 ore di gioco. Questo permetterà a GeForce NOW di continuare a garantire qualità e velocità senza pari, con tempi di attesa ridotti o assenti per tutti utenti Ultimate e Performance, senza aumentare le tariffe di iscrizione. Questo cambiamento riguarderà meno del 6% degli utenti. Invece di aumentare i prezzi per tutti, l'introduzione di un limite massimo di ore di gioco mensili permetterà di mantenere i costi invariati nel prossimo futuro.

Per ringraziare i nostri utenti per essere parte della community di GeForce NOW, tutti gli abbonamenti a pagamento attivi alla fine di quest'anno manterranno il tempo di gioco illimitato per un anno intero, fino al 1° gennaio 2026. I giocatori possono provare tutti i nuovi vantaggi di un abbonamento a pagamento grazie al Day Pass, disponibile per un periodo limitato. I Day Pass Ultimate e Performance saranno scontati del 25% fino al 22 novembre 2024, offrendo agli utenti 24 ore per esplorare uno dei nostri abbonamenti premium. Inoltre, gli utenti possono applicare il valore dell'ultimo Day Pass acquistato a un abbonamento mensile, se si iscrivono entro 48 ore dalla scadenza del Day Pass. E naturalmente non è un GFN Thursday senza nuovi giochi. Date un occhio alla lista dei giochi della settimana: