Nissan: utile operativo crolla del 90%, annunciati 9.000 licenziamenti

Nissan ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede il taglio di 9.000 posti di lavoro, pari a quasi il 7% della forza lavoro totale di 133.580 dipendenti. L'amministratore delegato Makoto Uchida ha inoltre deciso di ridurre volontariamente il proprio stipendio del 50%.

Nel primo semestre dell'anno fiscale, i ricavi netti consolidati sono diminuiti di 79,1 miliardi di yen, attestandosi a 5.980 miliardi di yen (circa 36,1 miliardi di euro). L'utile operativo ha subito un calo del 90%, passando da 303,8 a 32,9 miliardi di yen (circa 195 milioni di euro), con un margine operativo dello 0,5%. L'utile netto è stato di 19,2 miliardi di yen. Le vendite globali sono scese a 1,6 milioni di unità.

La redditività è stata influenzata da maggiori spese di vendita e dall'ottimizzazione dell'inventario, specialmente negli Stati Uniti. In Cina, la mancanza di una gamma adeguata di veicoli elettrici ha penalizzato le vendite, in un mercato dove i costruttori locali offrono una varietà più ampia di modelli elettrici.

Per affrontare queste sfide, Nissan intende ridurre la capacità produttiva globale del 20%, con l'obiettivo di diminuire i costi fissi di 300 miliardi di yen e i costi variabili di altri 100 miliardi di yen. È prevista anche la riduzione della partecipazione in Mitsubishi Motors, passando dal 34% al 24%.

A seguito di questi sviluppi, Nissan ha rivisto le previsioni per l'intero anno, riducendo la produzione stimata a 3,2 milioni di veicoli rispetto ai 3,45 milioni precedentemente previsti, e abbassando le stime di utile operativo annuale del 70%, da 500 a 150 miliardi di yen.

"Di fronte a una situazione grave, Nissan sta adottando misure urgenti per invertire la rotta e creare un'attività più snella e resiliente", ha dichiarato la società. Uchida ha aggiunto: "Questa è stata una lezione che dobbiamo imparare: non siamo stati in grado di stare al passo con i tempi".

Il consiglio di amministrazione ha inoltre deciso di istituire la nuova posizione di Chief Performance Officer, operativa da dicembre, con il compito di monitorare la ripresa delle vendite e degli utili.