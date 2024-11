Recensione Reolink Altas PT Ultra

Oggi vi parlo della nuova telecamera di sicurezza Reolink Altas PT Ultra. Reolink, leader nel settore delle soluzioni di sicurezza intelligenti per la casa, ha lanciato da poco la Altas PT Ultra, una telecamera a batteria con registrazione continua 4K che definisce nuovi standard nel panorama della sorveglianza domestica. Presentata in anteprima all'IFA di Berlino 2024, Altas PT Ultra ha risolto le principali limitazioni delle telecamere a batteria tradizionali, come la breve durata della carica, la visione notturna in bianco e nero e il campo visivo ristretto, offrendo una soluzione completa e affidabile per proteggere ogni casa o attività commerciale. Dopo averla testata, ecco la recensione.

Design installazione e uso

L'Altas PT Ultra di Reolink si distingue per un design elegante e discreto, pensato per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente; si presenta come un dispositivo imponente, con dimensioni e peso superiori alla media. Il corpo della telecamera, realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni esterne sfavorevoli. Questa caratteristica, se da un lato potrebbe suggerire una costruzione robusta e affidabile, dall'altro richiede una certa attenzione durante l'installazione. La base di montaggio versatile permette di installare la telecamera su diverse superfici, sia all'interno che all'esterno, offrendo la massima flessibilità di utilizzo. Nel processo di montaggio si dovranno praticare dei fori sulla superficie desiderata e fissare saldamente la staffa di supporto dove andrà agganciata la camera. È fondamentale prestare attenzione all'orientamento dell'antenna integrata, che va posizionata in verticale per garantire un'ottimale ricezione del segnale Wi-Fi. La fotocamera, dotata di un ampio campo visivo e di potenti luci a LED, offre una sorveglianza completa dell'area circostante, sia di giorno che di notte.

La visione notturna a colori, attivabile automaticamente in condizioni di scarsa luminosità , consente di identificare con precisione eventuali intrusi. Sotto l'obiettivo, un vano impermeabile protegge la scheda microSD, mentre un sensore di luce diurna regola automaticamente l'esposizione dell'immagine. L'altoparlante integrato permette di ascoltare in tempo reale ciò che accade nell'area monitorata e di emettere allarmi sonori in caso di rilevamento di movimenti sospetti. L'alimentazione avviene tramite una batteria ricaricabile integrata, che può essere ricaricata tramite il cavo USB-C fornito in dotazione o tramite il pannello solare opzionale. Quest'ultimo, grazie alla sua generosa lunghezza del cavo e alla facilità di installazione, consente di sfruttare l'energia solare per garantire un funzionamento continuo della telecamera, anche in assenza di una presa di corrente nelle vicinanze.

La Reolink Altas PT Ultra si integra perfettamente nell'ecosistema domestico intelligente, offrendo un controllo intuitivo e personalizzabile tramite l'apposita app mobile. Grazie alla semplice procedura di configurazione guidata e alla compatibilità con i comandi vocali, è possibile iniziare a monitorare la propria abitazione in pochi minuti. La telecamera supporta sia reti Wi-Fi a 2,4 GHz che a 5 GHz, garantendo una connessione stabile e affidabile anche in ambienti con interferenze. Per quanto riguarda la memorizzazione dei filmati, l'Altas PT Ultra offre diverse opzioni: è possibile utilizzare una scheda microSD fino a 512 GB (venduta separatamente) per archiviare localmente le registrazioni, oppure sfruttare i server cloud Reolink Home Hub o Home Hub Pro (acquistabili separatamente) per una maggiore sicurezza e flessibilità . Questa versatilità consente di adattare la soluzione di sorveglianza alle proprie esigenze specifiche, sia in termini di capacità di storage che di modalità di accesso ai video registrati.

Hardware e prestazioni

La Reolink Altas PT si distingue nettamente per le sue eccezionali prestazioni, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia ColorX integrata permette alla telecamera di catturare video a colori nitidi e dettagliati anche in assenza di luce artificiale, rivelandosi un enorme vantaggio rispetto ai modelli concorrenti che si limitano a riprese in bianco e nero. La risoluzione 4K, inoltre, garantisce un'immagine estremamente definita, ricca di dettagli, che consente di identificare con precisione persone, oggetti e veicoli. La capacità di ruotare di 355 gradi sull'asse orizzontale e di inclinarsi di 90 gradi sull'asse verticale rende la Altas PT estremamente versatile, permettendo di monitorare un'ampia area e di seguire i movimenti dei soggetti inquadrati. Il tracking automatico, preciso e reattivo, assicura che nessun dettaglio sfugga all'obiettivo. La generosa batteria da 20.000 mAh, abbinata al pannello solare opzionale, garantisce una lunga autonomia, rendendo la telecamera ideale per l'installazione in luoghi privi di prese di corrente.

Sebbene le prestazioni del pannello solare possano variare in base alle condizioni climatiche, la batteria integrata offre un'autonomia più che sufficiente per coprire anche i periodi di scarsa illuminazione. La qualità costruttiva è solida e resistente agli agenti atmosferici, rendendo la Altas PT adatta a un utilizzo sia in ambienti domestici che professionali. L'applicazione mobile, intuitiva e completa, consente di configurare e controllare la telecamera da remoto, oltre a gestire le registrazioni e le notifiche. In conclusione, la Reolink Altas PT si conferma un prodotto di alta qualità , in grado di soddisfare anche le esigenze degli utenti più esigenti in termini di sicurezza e sorveglianza.

Caratteristiche principali della videocamera:

Qualità video eccezionale:

Risoluzione 4K (3840x2160) a 15 fps per immagini nitide e dettagliate.

Sensore CMOS da 1/1,8" per una cattura della luce ottimale.

Lente da 4 mm per un ampio campo visivo di 110°.

Visione notturna a colori:

Immagini chiare e colorate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Rilevamento intelligente:

PIR, movimento, persone, veicoli e animali per notifiche personalizzate.

Autonomia prolungata:

Batteria da 20000 mAh per un funzionamento prolungato.

Ricarica tramite pannello solare opzionale.

Storage versatile:

Scheda microSD fino a 512 GB.

Archiviazione cloud Reolink.

Connettività avanzata:

Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0 per una connessione stabile.

Compatibilità con assistenti vocali Google Assistant.

Altre caratteristiche:

Costruzione robusta e resistente agli agenti atmosferici.

App mobile intuitiva per la configurazione e il controllo remoto.

Conclusioni

Reolink Altas PT Ultra è una telecamera di sicurezza ricca di funzionalità che eccelle sia in termini di qualità video che di facilità d'uso. L'attenzione della fotocamera alla privacy, con l'archiviazione locale crittografata e l'assenza di dipendenza dagli abbonamenti cloud, la rende un'opzione interessante per gli utenti che danno priorità alla sicurezza. Tuttavia, la sua mole e il limite de fotogrammi al secondo, 15, potrebbero non piacere ad alcuni unteti. Nonostante ciò, Reolink Altas PT Ultra è un ottimo investimento per chi cerca una soluzione facile e sicura per il monitoraggio domestico. Prodotto consigliato!

Voto 9/10

Pro

Modello estremamente solido

Batteria di lunga durata

Qualità video 4K ultra nitida

Eccellente visione notturna a colori

Contro

Ingombrante

Cavo di ricarica potrebbe essere più lungo

Frequenza fotogrammi massima di 15 fps