Rubata la statua di Gilles Villeneuve: il figlio Jacques denuncia l'atto vandalico

Nella notte del 31 ottobre 2024, la statua in bronzo dedicata a Gilles Villeneuve, celebre pilota di Formula 1 scomparso nel 1982, è stata rubata dal piazzale del museo a lui intitolato a Berthierville, in Québec. L'opera, alta 1,68 metri, è stata segata all'altezza delle caviglie, lasciando sul posto solo gli stivali e la base.

Jacques Villeneuve, figlio del pilota, ha espresso la sua indignazione sui social media, definendo i responsabili "esseri senz'anima" e sottolineando l'importanza di Gilles come rappresentante del Canada a livello internazionale.

La statua, realizzata nel 1984 dallo scultore Jules Lasalle, era un simbolo significativo per la comunità locale e per gli appassionati di automobilismo. Le autorità temono che i ladri possano fondere il bronzo per rivenderlo, distruggendo così un pezzo di patrimonio culturale.

Il direttore del museo, Alain Bellehumeur, ha espresso profonda tristezza per l'accaduto, definendo l'atto una grave mancanza di rispetto e cultura. Le indagini sono in corso e le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare la polizia per contribuire al recupero della statua.