Rozzano piange la scomparsa del sindaco Gianni Ferretti

Rozzano, comune dell'hinterland milanese, è in lutto per la scomparsa del sindaco Gianni Ferretti, deceduto questa mattina all'età di 60 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Nato il 29 dicembre 1963, Ferretti avrebbe compiuto 61 anni il prossimo mese. La notizia è stata diffusa attraverso la pagina Facebook ufficiale del Comune, dove si legge: "Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il sindaco ha donato a noi tutti."

Gianni Ferretti era stato rieletto sindaco lo scorso giugno, ottenendo il 64,4% delle preferenze al ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Giuseppe Maria Foglia. La sua carriera politica era iniziata nel 2019, quando aveva vinto il ballottaggio contro Barbara Agogliati, candidata del centrosinistra. Prima di dedicarsi alla politica, Ferretti era un imprenditore: nel 1985, a soli 25 anni, aveva fondato la Ferretti Limousine, un'azienda di noleggio con conducente.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio. Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, ha dichiarato: "Siamo scioccati dalla scomparsa improvvisa di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano. Forza Italia perde una persona equilibrata, un grande amministratore, molto apprezzato dai cittadini per le sue capacità, la sua passione e dedizione. A nome mio e di tutta la comunità di Forza Italia in Lombardia esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia."

Anche Christian Garavaglia, capogruppo in Consiglio regionale della Lombardia di Fratelli d’Italia, ha espresso il suo cordoglio: "Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia si unisce al dolore dei familiari e della comunità di Rozzano per la scomparsa di Gianni Ferretti, sindaco e uomo di grande impegno per la sua città, che ha tanto amato."

Il Partito Democratico Milano metropolitana, attraverso il segretario Alessandro Capelli, ha espresso "sentite condoglianze alla famiglia e agli affetti" del Sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, scomparso questa mattina. "In questo momento di dolore, ci stringiamo con rispetto e vicinanza ai suoi cari."

Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, ha dichiarato: "Con sgomento apprendiamo la notizia della prematura scomparsa del Sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti. È grande la tristezza con la quale porgiamo alla sua famiglia le più sentite condoglianze. Alla comunità politica di Rozzano il nostro abbraccio, nel ricordo di un avversario che, seppur con idee distanti dalle nostre, ha saputo nel corso dei suoi mandati servire con dedizione e impegno Rozzano e i suoi cittadini."

La comunità di Rozzano si stringe attorno alla famiglia di Gianni Ferretti, ricordando il suo impegno e la sua dedizione al servizio della città.