Debutto di AVM a Smart Building

Smart Building Levante con le soluzioni Wi-Fi7 di ultima generazione

AVM , leader nelle tecnologie di rete, fa il suo esordio alla fiera Smart Building Levante 2024 , in programma a Bari il 14 e 15 novembre . La manifestazione, appuntamento biennale di riferimento per il settore dell’impiantistica, offre un’occasione di aggiornamento e networking per i professionisti, con un focus sulla trasformazione digitale che sta rivoluzionando il settore. L’evento rappresenta una piattaforma di incontro tra i principali operatori del settore, dove i fornitori più all’avanguardia condividono know-how e strumenti per colmare le competenze tecniche degli installatori.

In questa edizione, AVM si unisce a brand di rilevanza internazionale, distributori e operatori del settore, con l’obiettivo di consolidare il proprio impegno sul mercato B2B. “ La partecipazione a Smart Building Levante è una tappa fondamentale per potenziare l’impegno di AVM nei confronti di un mercato in forte evoluzione, mettendo a disposizione la nostra capacità di analisi e progettazione, al fine di sviluppare la crescita di volumi di affari lungo tutta la filiera dell’impiantistica intelligente, grazie alle più avanzate soluzione di networking targate FRITZ! pensate per il mondo business”, ha dichiarato Luca Venturi , B2B Sales Manager di AVM Italia. “Questa è un’opportunità per rafforzare le collaborazioni con i nostri partner presenti sul territorio della Puglia e del Sud Italia, ma anche a livello nazionale e promuovere un ecosistema basato su innovazione condivisa e crescita congiunta”.

Nel corso della fiera, AVM illustrerà le proprie soluzioni innovative, come il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro che supporta la tecnologia Wi-Fi 7, progettato per migliorare l’efficienza e la qualità delle reti wireless aziendali. Paolo Gillio , Senior B2B Account Manager di AVM Italia, guiderà un workshop formativo il giorno 15 novembre alle ore 15.30 nella “Piazza Experience,” un’area dedicata agli incontri con gli esperti, intitolato “Wi-Fi 7: un nuovo approccio alla progettazione delle reti wireless”. Il workshop, aperto a progettisti, system integrator, installatori e scuole tecniche, offrirà una panoramica sulle potenzialità delle reti di nuova generazione. “ Nelle due giornate saremo a disposizione per spiegare le caratteristiche innovative che distinguono le nostre soluzioni e per supportare la rete di partner come integratori di sistema, creando nuove sinergie nel settore delle costruzioni intelligenti e ribadendo la nostra presenza nel mondo business come testimoniano i numerosi casi di studio disponibili sul Business Portal del sito AVM”, ha dichiarato Paolo Gillio.