AS Roma: i Friedkin confermano Juric per le prossime due partite

La proprietà dell'AS Roma, rappresentata da Dan e Ryan Friedkin, ha deciso di mantenere Ivan Juric come allenatore per le prossime due partite: la trasferta in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise in UEFA Europa League e la successiva sfida di campionato in casa contro il Bologna. Questa scelta indica una fiducia condizionata nei confronti del tecnico croato, legando la sua permanenza ai risultati ottenuti in questi incontri.

Nonostante le recenti prestazioni deludenti, con tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Serie A, la dirigenza giallorossa ha optato per non apportare cambiamenti immediati alla guida tecnica. Tuttavia, restano attivi i contatti per individuare eventuali alternative, con la possibilità di un cambio in panchina durante la prossima sosta per le nazionali.

Questa decisione solleva interrogativi tra i tifosi riguardo alla coerenza della gestione societaria. Infatti, Daniele De Rossi, scelto per un progetto triennale, è stato esonerato dopo solo quattro partite (tre pareggi e una sconfitta), mentre Juric, con un contratto fino a giugno, è stato confermato nonostante i risultati negativi.

La Roma attualmente si trova ai margini della zona retrocessione, una situazione impensabile fino a poche settimane fa, che mette a rischio le ambizioni stagionali del club. Inoltre, il rapporto con la tifoseria si è incrinato dopo l'esonero di De Rossi, rendendo necessaria una strategia chiara e credibile per recuperare la fiducia dell'ambiente.

La scelta di confermare Juric per le prossime due partite appare quindi come una soluzione temporanea, in attesa di valutare l'andamento della squadra e prendere decisioni più definitive durante la pausa internazionale. La dirigenza si aspetta una reazione positiva sul campo, consapevole che ulteriori passi falsi potrebbero portare a cambiamenti significativi nella guida tecnica.