Accensione dei riscaldamenti: date, limiti e regole nelle città italiane

Con l'abbassarsi delle temperature, è fondamentale conoscere le date e le normative relative all'accensione dei riscaldamenti nelle diverse città italiane. Ecco una panoramica dettagliata per le principali aree del Paese.

Roma

A Roma, l'accensione dei riscaldamenti è stata posticipata al 15 novembre 2024, con spegnimento previsto il 7 aprile 2025. Gli impianti potranno funzionare per un massimo di 11 ore giornaliere, tra le 5:00 e le 23:00. L'ordinanza n. 124 del 30 ottobre 2024 stabilisce una riduzione di 1°C rispetto ai limiti indicati nel DPR n. 74/2013, fissando la temperatura massima a 17°C (+2°C di tolleranza) per edifici industriali, artigianali e simili, e a 19°C (+2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici. Sono previste deroghe per strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine, saune e sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali.

Milano

A Milano, l'accensione dei riscaldamenti è consentita dal 15 ottobre 2024 al 15 aprile 2025, per un massimo di 14 ore giornaliere. La temperatura massima interna è fissata a 19°C (+2°C di tolleranza) per edifici residenziali e a 18°C (+2°C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Torino

A Torino, i riscaldamenti possono essere accesi dal 15 ottobre 2024 al 15 aprile 2025, per un massimo di 14 ore giornaliere. La temperatura massima interna è fissata a 19°C (+2°C di tolleranza) per edifici residenziali e a 18°C (+2°C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Firenze

Nel Comune di Firenze, l'accensione dei riscaldamenti è consentita dal 1° novembre 2024 al 15 aprile 2025, per un massimo di 12 ore giornaliere. La temperatura massima interna è fissata a 19°C (+2°C di tolleranza) per edifici residenziali e a 18°C (+2°C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Napoli

A Napoli, l'accensione dei riscaldamenti è consentita dal 15 novembre 2024 al 31 marzo 2025, per un massimo di 10 ore giornaliere. La temperatura massima interna è fissata a 19°C (+2°C di tolleranza) per edifici residenziali e a 18°C (+2°C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Palermo

A Palermo, l'accensione dei riscaldamenti è consentita dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025, per un massimo di 8 ore giornaliere. La temperatura massima interna è fissata a 19°C (+2°C di tolleranza) per edifici residenziali e a 18°C (+2°C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Bari

A Bari, l'accensione dei riscaldamenti è consentita dal 15 novembre 2024 al 31 marzo 2025, per un massimo di 10 ore giornaliere. La temperatura massima interna è fissata a 19°C (+2°C di tolleranza) per edifici residenziali e a 18°C (+2°C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Genova, La Spezia e Savona

In queste città, l'accensione dei riscaldamenti è consentita dal 1° novembre 2024 al 15 aprile 2025, per un massimo di 12 ore giornaliere. La temperatura massima interna è fissata a 19°C (+2°C di tolleranza) per edifici residenziali e a 18°C (+2°C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Imperia

Nella provincia di Imperia, l'accensione dei riscaldamenti è consentita dal 15 novembre 2024 al 31 marzo 2025, per un massimo di 10 ore giornaliere. La temperatura massima interna è fissata a 19°C (+2°C di tolleranza) per edifici residenziali e a 18°C (+2°C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

Forlì-Cesena

Nella provincia di Forlì-Cesena, l'accensione dei riscaldamenti è consentita dal 15 ottobre 2024 al 15 aprile 2025, per un massimo di 14 ore giornaliere. La temperatura massima interna è fissata a 19°C (+2°C di tolleranza) per edifici residenziali e a 18°C (+2°C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.