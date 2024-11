Goldrake U: il ritorno del leggendario robot in prima serata su Rai 2 dal 6 gennaio 2025

Dopo quasi cinquant'anni dal suo debutto, "Goldrake" torna sugli schermi italiani con una nuova serie intitolata "Goldrake U". La Rai ha annunciato che la serie sarà trasmessa in prima serata su Rai 2 a partire dal 6 gennaio 2025.

"Goldrake U" è un reboot della celebre serie animata degli anni Settanta "UFO Robot Goldrake", basata sul manga creato da Go Nagai. La nuova serie è stata prodotta dallo studio GAINA e sviluppata da un team di artisti dell'animazione, tra cui il regista Mitsuo Fukuda, il character designer Yoshiyuki Sadamoto, lo sceneggiatore Ichiro Okouchi e il compositore Kohei Tanaka.

La trama segue il principe Duke Fleed, che, dopo un devastante attacco delle forze di Vega al pianeta Fleed, fugge sulla Terra con il suo robot Goldrake. Sulla Terra, viene soccorso dal dottor Procton, direttore del centro di ricerche spaziali, e da Alcor, pilota del robot Mazinga Z. Avendo perso la memoria, Duke viene adottato dal dottor Procton e assume il nome di Actarus. Mentre cercano di comprendere l'origine di strani oggetti apparsi nel cielo, subiscono un attacco nemico che fa riaffiorare i ricordi di Actarus.

La serie è composta da 13 episodi da 24 minuti ciascuno. La Rai ha acquisito i diritti dalla società francese Mangouste Anim, che detiene la distribuzione della serie prodotta dallo studio GAINA.

"Goldrake U" è già stata trasmessa in Giappone nell'estate del 2024 su TV Tokyo, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico. La nuova serie presenta una veste grafica rinnovata e una sceneggiatura più dinamica, pensata per attrarre sia i fan storici che le nuove generazioni.

In occasione del Lucca Comics & Games 2024, la Rai ha presentato in anteprima il primo episodio doppiato in italiano, riscuotendo grande interesse tra i partecipanti.

La messa in onda di "Goldrake U" su Rai 2 rappresenta un evento significativo per gli appassionati di animazione giapponese in Italia, offrendo l'opportunità di rivivere le avventure di Actarus, Venusia e Alcor in una nuova veste.