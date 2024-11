Accordo Ita-Lufthansa a rischio: divergenze sul prezzo

L'intesa tra il Ministero dell'Economia italiano e il gruppo Lufthansa per l'acquisizione di una quota di minoranza in Ita Airways è in bilico. Dopo quasi due anni di negoziati e un'approvazione preliminare da parte della Commissione Europea, emergono tensioni riguardo al prezzo dell'operazione.

Secondo fonti riportate dal 'Corriere della Sera', nella serata del 4 novembre, poco prima dell'invio a Bruxelles dei documenti necessari per l'approvazione definitiva, sono sorte discussioni tra le parti. Il disaccordo riguarda specifiche clausole contrattuali legate all'importo che Lufthansa dovrebbe versare in seguito al primo aumento di capitale riservato.

In particolare, il gruppo tedesco avrebbe sollevato la necessità di un "aggiustamento" della cifra prevista per la seconda tranche, pari a 603 milioni di euro, sostenendo che il valore di Ita Airways sia diminuito negli ultimi sei mesi. Questa posizione ha generato attriti con il Ministero dell'Economia, mettendo in discussione la finalizzazione dell'accordo.

L'operazione prevede l'acquisizione da parte di Lufthansa del 41% di Ita Airways attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, con l'opzione di acquisire le restanti azioni in una fase successiva. Tuttavia, le recenti divergenze sul valore attuale della compagnia italiana potrebbero ritardare o compromettere l'intera operazione.

Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali né dal Ministero dell'Economia né da Lufthansa riguardo a queste nuove difficoltà. La situazione rimane incerta, e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.