realme GT 7 Pro: potenza,durata e ricarica da 120 W

realme GT 7 Pro: potenza e durata al top con batteria da 6500 mAh e ricarica da 120 W

Insieme al nuovo processore Snapdragon 8 Elite, il GT 7 Pro avrà la batteria più capiente del settore e una ricarica fulminea, per prestazioni eccezionali anche in condizioni estreme

realme, leader nell'innovazione tecnologica, è pronta per l'evento di lancio di GT 7 Pro, che debutterà nel mese di novembre con la potenza del processore Snapdragon 8 Elite e introdurrà una batteria da 6500 mAh insieme a una ricarica rapida da 120 W, caratteristiche che renderanno il GT 7 Pro il dispositivo con la più lunga durata della batteria di sempre.

Batteria capiente e ricarica ultraveloce: la combinazione più potente del settore

realme GT 7 Pro presenta una batteria da 6500 mAh che utilizza un'avanzata tecnologia al silicio-carbonio con un contenuto di silicio del 10% e può resistere a temperature fino a -30 °C. Questa tecnologia incrementa in modo significativo la capacità e migliora la durata della batteria, consentendo agli utenti di rimanere connessi per periodi prolungati senza la preoccupazione di rimanere a corto di carica.

Inoltre, realme GT 7 Pro è dotato di una ricarica ultraveloce da 120W che garantisce, con una carica di soli cinque minuti, fino a 7 ore di chiamate. In soli 13 minuti, può essere caricato al 50% e raggiungere la carica completa in soli 37 minuti. In confronto, l'iPhone 16 Pro Max, che ha solo una batteria da 4685 mAh ed è supportato da una ricarica rapida da 20 W, impiega circa 35 minuti per ricaricarsi al 50%.

Esperienza d'uso potenziata grazie al processore Snapdragon 8 Elite

realme GT 7 Pro è il primo flagship a essere equipaggiato con Snapdragon 8 Elite. Questo potente processore, realizzato con la tecnologia leader a 3 nm, offre un notevole miglioramento (44%) dell'efficienza energetica e un significativo miglioramento (45%) delle prestazioni, per multitasking fluido, avvio incredibilmente veloce delle app ed esperienze di gioco ottimali, così da sfruttare appieno in ogni momento tutto il potenziale dello smartphone.

"Esplora l'inesplorato"

Per realme GT 7 Pro l'azienda ha coniato lo slogan “Esplora l'inesplorato”, con cui invita gli utenti a spingersi oltre l'ordinario e a sperimentare un nuovo mondo della tecnologia degli smartphone. Il lancio coinvolgerà i partecipanti in un'esplorazione creativa delle funzionalità AI di GT 7 Pro, con dimostrazioni dal vivo che illustreranno gli strumenti fotografici potenziati dall'AI, le funzioni AI sketch per le immagini e altre sorprendenti novità.

realme GT 7 Pro consentirà agli utenti di liberare la propria creatività e di ridefinire i confini delle capacità AI dei dispositivi mobili, questo lancio di prodotto rappresenta il progresso di realme nel segmento degli smartphone di fascia alta.