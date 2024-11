Gillette Bomber Cup 2024 - nuova mappa

Gillette Labs racconta la mappa esclusiva della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0, l’attesissima competizione che si terrà allaMilan Games Week & Cartoomics il 23 e 24 novembre 2024. La Gillette Bomber Cup si arricchisce di un ambiente immersivo, dove i team si sfideranno in un'atmosfera futuristica tra grattacieli illuminati da luci al neon verde, strutture all’avanguardia e aree strategiche che renderanno ogni partita ancora più coinvolgente e pronta a raggiungere il livello superiore.

La mappa della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0 include una serie di location pensate per offrire sfide uniche e massimizzare l'adrenalina della competizione:

Neon Square : il cuore pulsante della mappa, una piazza incastonata tra edifici futuristici, dove i giocatori potranno prendere il controllo della partita.

Gillette Playground : un'area che rappresenta lo spazio ideale per scontri rapidi e tattici.

Bomber Park : un’oasi verde con laghetti e zone naturali, che offre un contrasto visivo e strategico al resto del paesaggio.

Razor Tower e Neon Rooftop : un'imponente torre e un’area sui tetti della città per domincare dall’alto la mappa. Entrambi punti strategici perfetti per i team che cercano un vantaggio visivo sugli avversari.

Gillette Center, Labs temple, Labs Office e Auditorium Labs : luoghi interni high-tech, perfetti per combattimenti ravvicinati tra i corridoi, gli uffici e i laboratori futuristici dell’edificio principale.

“La nuova mappa della Gillette Bomber Cup Livello Labs 2.0 rappresenta un’evoluzione nella nostra competizione, progettata per offrire un’esperienza di gioco immersiva e di livello superiore. La mappa rappresenta un ambiente che stimola i giocatori ad esplorare nuove tattiche e non vediamo l’ora di vedere come i team affronteranno le sfide uniche che ogni area della mappa presenta. Con questa seconda edizione della Gillette Bomber Cup, siamo orgogliosi di portare avanti un progetto che unisce la passione per il gaming con il nostro approccio pionieristico nel mondo del grooming” ha dichiaratoMarco Centanni, Brand Director Shave Care Italia di Gillette.

Quest'anno, la competizione si svolgerà in modalitàHardpoint 3v3 su 9 postazioni, di cui 4 attive durante ogni match. Dopo 30 secondi dall'inizio della partita, la prima postazione sarà attivata eogni postazione resterà operativa per 3 minuti e 30 secondi. I giocatori dovranno guadagnare punti mantenendo il controllo della postazione attiva il più a lungo possibile. Il match durerà complessivamente 15 minuti, e ogni membro del team dovrà utilizzare una classe diversa per assicurare la varietà e la strategia del gioco.

L’appuntamento con la Gillette Bomber Cup 2024 è fissato per il 23 novembre alla Milan games Week & Cartoomics.