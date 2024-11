Gianfranco Fini: Il ritorno del fascismo? Un'idea che fa ridere anche chi la dice

Gianfranco Fini, ex presidente della Camera dei Deputati e ministro degli Esteri, ha recentemente partecipato alla presentazione del libro "Il terzino e il Duce" di Alessandro Fulloni, insieme al direttore dell'Adnkronos, Davide Desario. Durante l'evento, Fini ha affrontato diverse tematiche di attualità politica e storica.

Alla domanda sul possibile ritorno del fascismo, Fini ha risposto con ironia: "Torna il fascismo? Quando si è disperatamente alla ricerca di argomenti per delegittimare l’avversario si arriva a dire anche questo… ma è una cosa che fa ridere e fa ridere anche chi la dice perché sa che non è vero". Con queste parole, ha sottolineato l'infondatezza di tali affermazioni nel contesto politico attuale.

Riguardo alla situazione del centrosinistra italiano, Fini ha osservato: "Ci si può anche mettere tutti insieme contro le destre, ma poi si dura poco. Serve un progetto. Il centrosinistra non ha trovato il modo di stare in campo né l’allenatore. È un problema di contenuti". Ha evidenziato la necessità di una strategia e di una leadership solide per affrontare efficacemente le sfide politiche.

Sul tema dell'antisemitismo, Fini ha dichiarato: "Oggi c’è l’antisemitismo. Ha una matrice nazi fascista? In minima parte. È alimentato da Santa Romana Chiesa? No. È alimentato da chi, anche in buona fede, ritiene che Israele sia la causa non solo di quello che sta accadendo a Gaza ma anche dell’impossibilità di tradurre in fatti la soluzione dei ‘due popoli, due stati’". Ha sottolineato che l'antisemitismo odierno è spesso legato a percezioni errate riguardo al ruolo di Israele nel conflitto mediorientale.

Infine, riflettendo sulla reazione degli italiani alle leggi razziali durante il periodo fascista, Fini ha affermato: "C’è stata una reazione? La domanda forse è questa. Non si aveva la più pallida idea di cosa significasse realmente. Non c’era la libertà di stampa". Ha evidenziato la mancanza di consapevolezza e di informazione tra la popolazione italiana riguardo alle conseguenze delle leggi razziali, attribuendola alla censura e alla propaganda del regime dell'epoca.

Le dichiarazioni di Fini offrono spunti di riflessione sulle dinamiche politiche attuali e sulla memoria storica del paese, sottolineando l'importanza di una comprensione critica del passato per affrontare le sfide del presente.