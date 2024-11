NUOVA ESPANSIONE DEL GCC POKÉMON - EVOLUZIONI PRISMATICHE

ANNUNCIATA LA NUOVA ESPANSIONE DEL GCC POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO - EVOLUZIONI PRISMATICHELa nuova espansione porta alla ribalta Eevee e le sue evoluzioni in veste di Pokémon-ex Teracristal Astrali

In data odierna, The Pokémon Company International ha annunciato che Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2025 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.Con Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, i giocatori potranno collezionare e giocare con carte di Eevee e delle sue otto evoluzioni che in questa espansione appariranno sotto forma di Pokémon-ex Teracristal Astrali. Per festeggiare, Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche sarà disponibile in set Allenatore Fuoriclasse e in vari prodotti che includono accessori e altri oggetti con protagonisti questi Pokémon molto amati dai fan.Ad attendere i giocatori ci saranno anche delle esclusive carte rare illustrazione speciale con una varietà di stili ed effetti artistici unici. In più, in Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche saranno disponibili due set paralleli premium, con una Poké Ball o una Master Ball impressa in modo speciale sullo sfondo di ciascuna carta.Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo:

Sei carte Allenatore ASSO TATTICO

10 Pokémon-ex e 15 Pokémon-ex Teracristal

12 carte Aiuto ultrarare

32 carte rare illustrazione speciale , tra carte Aiuto e di Pokémon-ex

Cinque carte rare iper dorate impresse in modo speciale di Pokémon-ex

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche saranno disponibili nei seguenti prodotti:

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 17 gennaio 2025) che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Eevee e vari accessori di gioco.

Collezione con raccoglitore dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 17 gennaio 2025) che include cinque buste di questa espansione e un raccoglitore con nove tasche che può contenere fino a 378 carte del GCC Pokémon.

Collezione con poster dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 17 gennaio 2025) che include tre buste di questa espansione, tre carte promozionali di Vaporeon, Jolteon e Flareon e un poster stampato su entrambi i lati con Eevee e le sue evoluzioni.

Collezione con adesivi dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 17 gennaio 2025) che include tre buste di questa espansione, una carta promozionale olografica di Leafeon, Glaceon o Sylveon e un foglio di adesivi per decorare il tuo portatile, tablet o altro dispositivo.

Miniscatola da collezione dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 7 febbraio 2025) che include due buste di questa espansione, una carta con illustrazione di Vaporeon, Jolteon, Flareon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Sylveon o Espeon abbinata alla scatola, e una moneta con Eevee.

Collezione con sorpresa dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 7 febbraio 2025) che include quattro buste di questa espansione, un fantastico cofanetto dotato di quattro divisori e una carta promozionale impressa in modo speciale a caso di Eevee o una delle sue evoluzioni in veste di Pokémon-ex Teracristal Astrale.

Confezione di buste dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 7 marzo 2025) che include sei buste di questa espansione.

Collezione speciale con sacchetto dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 25 aprile 2025) che include cinque buste di questa espansione e uno spassoso sacchetto per accessori raffigurante il viso sorridente di Eevee.

In più, nel corso del 2025 verranno pubblicati altri prodotti, tra cui la collezione super premium dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, disponibile dal 16 maggio, e la collezione premium con statuina dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, disponibile dal 26 settembre.Prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 16 gennaio 2025 gli Allenatori potranno giocare con Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche in digitale sull’app del GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. I giocatori potranno inoltre sbloccare le nuove carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche tramite il Pass lotta e mettersi alla prova nella gara competitiva ricalibrata.Per ulteriori informazioni sul GCC Pokémon, visita il sito Pokemon.it/GCC.