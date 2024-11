Antonella Giuli contro Report: Accuse manipolatorie, costretta a svelare la malattia di mio figlio

Antonella Giuli, sorella del ministro della Cultura Alessandro Giuli e addetta stampa presso la Presidenza della Camera dei Deputati, ha risposto alle anticipazioni del programma "Report" di Rai Tre, che andrà in onda oggi, domenica 3 novembre 2024. La trasmissione, condotta da Sigfrido Ranucci, solleva dubbi sul suo ruolo istituzionale, insinuando che la Giuli lavori per Fratelli d'Italia e diserti il suo incarico alla Camera.

In una lettera pubblica, Antonella Giuli ha smentito categoricamente tali accuse, definendole manipolatorie e diffamatorie. Ha sottolineato la sua dedizione professionale, evidenziando che le sue mansioni includono la gestione delle numerose conferenze stampa organizzate da tutti i gruppi politici a Montecitorio. Ha inoltre dichiarato che i vertici della Camera hanno potuto apprezzare quotidianamente il suo impegno e la sua disponibilità .

La Giuli ha espresso profonda amarezza per l'intrusione nella sua vita privata, rivelando una dolorosa verità familiare: suo figlio di sette anni è affetto da una grave patologia che richiede cure costanti. Ha spiegato che i suoi fine settimana e i momenti liberi sono dedicati alla famiglia, in particolare all'assistenza del figlio malato. Ha inoltre chiarito che, grazie alle disposizioni della legge 104, è dispensata dalla selezione della rassegna stampa mattutina per poter accompagnare il figlio a scuola, dove è seguito da una maestra di sostegno.

La giornalista ha espresso il suo disappunto per essere stata costretta a rendere pubblica una situazione così personale, sottolineando che avrebbe preferito mantenerla nel più stretto riserbo. Ha infine sollevato una riflessione sull'opportunità di dover giustificare pubblicamente il diritto, riconosciuto dalla legge, di accudire il proprio figlio affetto da una grave malattia.

La vicenda ha suscitato un dibattito sull'equilibrio tra diritto di cronaca e rispetto della privacy, soprattutto quando sono coinvolte questioni familiari delicate. La puntata di "Report" è attesa con interesse per comprendere appieno le accuse mosse e le risposte fornite.