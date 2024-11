Tom Hanks: Forrest Gump non avrà un sequel

Tom Hanks ha recentemente espresso la sua soddisfazione per la mancata realizzazione di un sequel del celebre film "Forrest Gump" del 1994, diretto da Robert Zemeckis e vincitore di sei premi Oscar. L'attore, che si è riunito con Zemeckis e la co-protagonista Robin Wright per il nuovo film "Here", ha dichiarato al "New York Times" di essere sollevato che l'idea di un seguito non sia mai stata seriamente considerata. Hanks ha affermato: "È un amalgama straordinario che sta in piedi completamente da solo e non deve mai essere ripetuto. E grazie a Dio non ci siamo mai preoccupati di provare a farne un altro. Perché mettere un cappello su un cappello?".

Dopo il successo di "Forrest Gump", l'autore Winston Groom pubblicò nel 1995 un sequel letterario intitolato "Gump & Co.". Nonostante lo sceneggiatore Eric Roth avesse adattato il libro per il grande schermo, gli eventi dell'11 settembre 2001 portarono alla decisione di abbandonare il progetto, ritenendo che la storia non fosse più pertinente.

Hanks ha inoltre condiviso che, nonostante le discussioni su un possibile seguito siano durate solo 40 minuti, è lieto che "Forrest Gump" continui a occupare un posto speciale nel cuore del pubblico. Ha sottolineato come molte famiglie abbiano l'abitudine di rivedere il film annualmente, mantenendo viva la tradizione dal 1995, anno in cui è uscito in home video.

Attualmente, Hanks è impegnato nella promozione di "Here", un film che lo vede nuovamente collaborare con Zemeckis e Wright. La pellicola, basata sulla graphic novel di Richard McGuire, racconta le vicende di diverse famiglie che abitano la stessa casa nel corso di generazioni, esplorando temi universali come l'amore, la perdita e la memoria.

"Here" è uscito nelle sale cinematografiche il 1° novembre 2024, offrendo al pubblico una nuova occasione per apprezzare la sinergia tra Hanks, Wright e Zemeckis, già dimostrata in "Forrest Gump".