Nuovi attacchi dal Libano su Israele: 19 feriti a Tira

Nella mattinata del 2 novembre 2024, diverse aree di Israele sono state bersaglio di attacchi con razzi e droni provenienti dal Libano. A Tira, nel centro-est del Paese, 19 persone sono rimaste ferite a causa dei razzi lanciati. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno riferito che, nelle prime ore del giorno, sono stati lanciati numerosi droni e razzi dal Libano, attivando le sirene d'allarme nel nord di Israele. Circa cinque razzi diretti verso l'Alta Galilea sono stati in gran parte intercettati. Altri dieci razzi sono stati lanciati nella zona della baia di Haifa e in Galilea; alcuni sono stati intercettati, mentre altri sono caduti in aree aperte, senza causare feriti. Nella zona di Haifa, l'IDF ha abbattuto uno dei droni, mentre un altro ha colpito una fabbrica in una zona industriale vicino a Nahariya, senza provocare vittime.

Hezbollah ha rivendicato il lancio di razzi contro una base dell'intelligence israeliana nei pressi di Tel Aviv nelle prime ore del mattino. In una dichiarazione, il gruppo filo-iraniano ha affermato: "Alle 2:30, abbiamo sparato una salva di razzi contro la base Glilot dell'unità di intelligence militare 8200 nella periferia di Tel Aviv".

Inoltre, l'IDF ha annunciato di aver abbattuto tre droni lanciati "da est" in direzione di Israele, intercettati sul Mar Rosso. Secondo il "Times of Israel", con "da est" i militari israeliani si riferiscono solitamente ad attacchi provenienti dall'Iraq. La Resistenza Islamica in Iraq ha rivendicato l'attacco, affermando di aver colpito siti a Eilat; tuttavia, le sirene d'allarme antiaereo non sono scattate, poiché i droni sono stati intercettati prima di entrare nello spazio aereo israeliano.

L'IDF ha inoltre comunicato di aver eliminato Ma'in Mousa Az al-Din, comandante del settore costiero di Hezbollah, e Hassan Majed Dhiab, comandante dell'unità di artiglieria, nella zona di Tiro, in Libano. Secondo l'IDF, Dhiab è responsabile del lancio di razzi verso la città di Kiryat Shmona, nel nord di Israele, avvenuto giovedì scorso. Sotto la supervisione dei due comandanti, oltre 400 razzi sarebbero stati lanciati verso Israele nell'ultimo mese.

Nel frattempo, la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha dichiarato: "I nemici, tanto gli Stati Uniti quanto il regime sionista, devono sapere che riceveranno certamente una risposta feroce alle loro azioni contro l'Iran, la Nazione iraniana e il fronte della resistenza", riferendosi ai gruppi armati nella regione sostenuti da Teheran, tra cui Hamas, Hezbollah e gli Houthi.

In un altro sviluppo, almeno 84 palestinesi sono stati confermati uccisi negli attacchi che ieri sera hanno colpito due edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia, che ospitavano circa 170 persone. Alcune di queste sono bloccate sotto le macerie delle loro case, secondo quanto riportato da Al Jazeera, che aggiunge che gli operatori della protezione civile non sono in grado di prestare soccorso nella zona.

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi schieramenti militari in Medio Oriente, tra cui "cacciatorpediniere con missili balistici, squadroni di caccia e aerei cisterna e diversi bombardieri d'attacco a lungo raggio B-52 dell'aeronautica militare statunitense", secondo una dichiarazione del portavoce del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder. L'invio delle truppe, ordinato dal segretario alla Difesa Lloyd Austin, inizierà nei prossimi mesi e verrà effettuato in linea con gli "impegni degli Stati Uniti per la protezione dei cittadini e delle forze armate statunitensi in Medio Oriente, la difesa di Israele e la de-escalation attraverso la deterrenza e la diplomazia". Secondo la dichiarazione, "questi schieramenti si basano sulla recente decisione di schierare il sistema di difesa missilistico Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in Israele, nonché sulla posizione sostenuta dell'Amphibious Ready Group Marine Expeditionary Unit (ARG/MEU) del Dipartimento della Difesa nel Mediterraneo orientale". Il Segretario Austin ha chiarito che, se l'Iran, i suoi partner o i suoi delegati dovessero sfruttare questo momento per colpire il personale o gli interessi americani nella regione, gli Stati Uniti adotteranno tutte le misure necessarie per difendere il proprio personale.