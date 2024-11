Alluvioni in Spagna: oltre 200 vittime, ricerche dei dispersi in corso

Le devastanti alluvioni che hanno colpito la Spagna, in particolare la Comunità Valenciana, hanno causato la morte di almeno 205 persone. Le autorità locali segnalano che le vittime si concentrano principalmente nella provincia di Valencia, ma si registrano decessi anche in Castilla-La Mancha e Andalusia. Il ministro per le Politiche territoriali, Ángel Víctor Torres, ha riferito di "decine e decine" di dispersi, sottolineando la gravità della situazione.

Le operazioni di soccorso proseguono incessantemente nelle aree più colpite. Oltre un migliaio di soldati dell'Unità Militare di Emergenza, insieme a migliaia di guardie civili, vigili del fuoco e agenti di polizia, sono impegnati nelle ricerche. Il ministro della Difesa, Margarita Robles, ha dichiarato alla stazione radio Cadena Ser che un'unità militare specializzata, supportata da cani addestrati, sta setacciando fango e detriti nelle zone più colpite. Alla domanda se il numero delle vittime potesse aumentare, ha risposto: "Purtroppo non siamo ottimisti". Le squadre di soccorso hanno portato con sé 50 obitori mobili per far fronte all'emergenza.

Il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, ha riferito della presenza di persone decedute all'interno di veicoli intrappolati nel fango. Centinaia di auto e camion sono rimasti bloccati su strade sommerse da acque torbide, complicando ulteriormente le operazioni di recupero.

La situazione rimane critica, con numerose infrastrutture danneggiate e interruzioni nei servizi essenziali. Le autorità locali e nazionali stanno coordinando gli sforzi per assistere le comunità colpite e prevenire ulteriori perdite.