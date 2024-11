Zazoom di 1 nov 2024

Russia e Corea del Nord rafforzano la cooperazione militare: Insieme fino alla vittoria in Ucraina

La Russia e la Corea del Nord hanno intensificato la loro collaborazione militare, con Mosca e Pyongyang che dichiarano di essere unite fino alla vittoria in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha incontrato la sua omologa nordcoreana, Choe Son Hui, a Mosca, sottolineando l'importanza degli obiettivi di sicurezza per i cittadini di entrambi i Paesi. Washington e Kiev accusano Mosca di pianificare un'escalation militare in Ucraina con l'ausilio di truppe nordcoreane, mentre Lavrov, dopo i colloqui, ha ribadito la solidità dell'alleanza tra i due Stati. La Corea del Nord, dal canto suo, ha annunciato l'intenzione di rafforzare ulteriormente il proprio arsenale nucleare. Choe Son Hui, durante la visita a Mosca, ha dichiarato che Pyongyang continuerà a potenziare le sue forze nucleari, nonostante i sospetti dei governi occidentali che il regime nordcoreano abbia offerto supporto militare in cambio di tecnologia nucleare russa. La Corea del Nord, ha ribadito Choe, non cambierà rotta sul rafforzamento delle sue capacità nucleari. Nel frattempo, il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha espresso preoccupazione per il coinvolgimento della Corea del Nord nel conflitto ucraino, affermando che ciò complica ulteriormente il quadro, ma ha assicurato che la NATO rimarrà fuori dal conflitto.

