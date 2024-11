Tragedia nel Biellese: auto fuori strada a Trivero, muore bimbo di 4 anni

Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2024, una famiglia è stata coinvolta in un grave incidente stradale a Trivero, frazione Ferrero, nel Biellese. Poco dopo la mezzanotte, l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora da accertare. A bordo del veicolo si trovavano il padre di 47 anni alla guida, la madre di 41 anni e i tre figli di 4, 9 e 11 anni.

Il bambino di 4 anni ha riportato ferite gravissime. Trasportato d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di Torino con l'elisoccorso notturno, è giunto in condizioni critiche e in arresto cardiaco. Nonostante gli sforzi dei medici, il piccolo è deceduto poco dopo il ricovero.

Gli altri membri della famiglia hanno riportato ferite meno gravi. La madre e le due sorelline sono state soccorse e trasportate in ospedale per le cure necessarie, mentre il padre ha subito lesioni di minore entità.

Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell'incidente. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze che hanno portato l'auto a uscire di strada.

La comunità locale è profondamente scossa dalla tragedia. Il sindaco di Valdilana, comune di cui Trivero è frazione, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia colpita da questa drammatica perdita.