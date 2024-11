MXGP 24 - PREORDINI E DATA DI USCITA

NACON e lo studio KT Racing, in collaborazione con Artefacts Studio, sono lieti di annunciare la data di uscita di MXGP 24 The Official Game. Prima uscita della serie firmata fino al 2028, il gioco ufficiale MXGP sarà disponibile il 28 novembre su PC, Playstation5 e Xbox Series.

Il rilascio di MXGP 24 è proprio dietro l'angolo e il preordine è ora attivo su tutte le piattaforme.

MXGP 24 è un gioco di motocross che offre un'esperienza di guida realistica, progettato per essere accessibile ai nuovi arrivati e allo stesso tempo offrire profondità ai giocatori esperti. Per garantire un'immersione totale, particolare enfasi è stata posta sul level design del gioco. Grazie ai contenuti con licenza ufficiale, i giocatori hanno accesso ai 20 circuiti del campionato in tutto il mondo e possono indossare le maglie dei loro piloti preferiti nelle categorie MX2 e MXGP. Sono disponibili numerose modalità di gioco, che consentono a ciascun giocatore di competere in gare veloci da solo o online. I giocatori potranno anche iniziare una carriera, scalando le classifiche man mano che le vittorie si susseguono, con l'obiettivo di diventare uno dei migliori piloti della classe regina.

Scopri MGXP 24 The Official Game su Steam:

https://store.steampowered. com/app/2603040/MXGP_24_The_ Official_Game/

MGXP 24 The Official Game sarà disponibile su PC, Playstation 5 and Xbox Series dal 28 novembre 2024.