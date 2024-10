Zazoom di 31 ott 2024

Inflazione a ottobre 2024: prezzi in aumento per beni alimentari e carrello della spesa

A ottobre 2024, l'inflazione in Italia ha registrato un aumento dello 0,9% su base annua, segnando un'inversione rispetto ai dati precedenti. Questo incremento è accompagnato da un aumento significativo dei prezzi nel settore alimentare, con un'accelerazione della dinamica tendenziale che ha raggiunto il 2,4%, in crescita rispetto all'1,1% di settembre. I dati del "carrello della spesa" mostrano un aumento dei costi pari a 2,2%, rispetto a un 1,0% nel mese precedente. Contrariamente all'andamento dei beni alimentari, i prezzi dei beni energetici continuano a mostrare una flessione, scendendo a un -9,1% su base annua. Nonostante ciò, si nota un aumento congiunturale della componente regolamentata, che contribuisce a una certa volatilità nei costi energetici. La stabilità dell'inflazione di fondo si attesta al 1,8%, mentre i servizi ricreativi e culturali hanno mostrato un leggero rallentamento, passando a 3,6% rispetto al 4,0% del mese precedente, così come il settore dei trasporti, con un aumento che passa da 2,4% a 2,8%. A livello europeo, l'inflazione nell'area euro è salita al 2%, un incremento rispetto all'1,7% di settembre. La crescita dei prezzi al consumo supera le attese degli analisti, con i servizi che hanno visto un aumento del 3,9%, seguito da cibo, alcol e tabacchi al 2,9%. L'inflazione core, escludendo le componenti più volatili come energia e alimenti, si è mantenuta stabile a 2,7%. E' importante di monitorare i costi di vita, specialmente con l'avvicinarsi della stagione invernale, quando le spese per il riscaldamento possono aumentare sensibilmente. Le famiglie italiane affrontano una media di 240 euro mensili pro capite per i generi alimentari, un dato significativo considerando l'attuale scenario inflazionistico.

