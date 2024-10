Maria Rosaria Boccia ospite di Formigli a Piazzapulita per discutere del caso Sangiuliano

Maria Rosaria Boccia torna in televisione come ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, questa sera alle 21:15. L'intervista approfondisce la vicenda che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, evidenziando vari aspetti della loro relazione professionale. L'inchiesta sulla nomina di Boccia a "Consigliera per i grandi eventi" da parte di Sangiuliano è al centro dell'attenzione, insieme alla questione delle presunte pressioni esercitate sulla sua carriera.

Nel corso delle recenti apparizioni, Boccia ha spiegato come la sua nomina non fosse legata a motivi personali o extra-professionali. Ha chiarito che i contatti tra lei e Sangiuliano riguardavano soprattutto scambi di opinioni e consulenze occasionali. Il Senato, solo due giorni fa, ha respinto la richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire le chat tra Boccia e Sangiuliano, rendendo inattaccabile l'ex ministro, protetto dall'appoggio della maggioranza. Boccia ha dichiarato che tra i messaggi ricevuti vi erano anche conversazioni politiche di alto livello, sottolineando di aver letto messaggi di figure governative che Sangiuliano le avrebbe inoltrato per richiedere suggerimenti, come ribadito dall'imprenditrice.

L'intervista a Boccia rivela dettagli inediti: ha riferito che alcune comunicazioni con Sangiuliano venivano svolte in vivavoce, e persino durante una telefonata tra il ministro e sua moglie, quando si sarebbe discusso della sua nomina. Boccia ha definito questa situazione "surreale", spiegando che quel contesto, insieme alla successiva revoca della nomina, l'ha spinta a cercare chiarimenti. Tra le altre dichiarazioni, Boccia ha negato categoricamente di aver manipolato il dispositivo di Sangiuliano, ribadendo invece che lui le affidava il telefono per rispondere ai messaggi e alle telefonate.

L'imprenditrice ha espresso il desiderio di chiarire ogni punto con prove, ribadendo che non pubblicherĂ alcuna chat, nonostante gli sviluppi giudiziari in corso. I suoi avvocati hanno confermato la disponibilitĂ a collaborare con il Tribunale, assicurando la correttezza dei documenti che verranno presentati per difendere la sua posizione.

Questa sera, Formigli mostrerà anche un'inchiesta esclusiva sul mondo del cinema, che si affiancherà all’intervista con Boccia.