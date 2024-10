Stalker condannati per molestie a Matteo Bassetti: sentenza emessa

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Genova ha condannato cinque persone per stalking e istigazione a delinquere contro il professor Matteo Bassetti, noto infettivologo genovese e direttore del reparto di Malattie Infettive del Policlinico San Martino. Le pene, variabili da otto mesi a un anno e quattro mesi, includono anche due patteggiamenti e un risarcimento danni a favore di Bassetti. Gli imputati, membri del gruppo Telegram denominato "Basta Dittatura", avevano perseguitato il medico tra messaggi minatori e insulti online, in particolare durante la pandemia. La sentenza include la copertura delle spese legali, sostenuta dall’avvocato di fiducia di Bassetti, Rachele De Stefanis, a tutela dell’infettivologo.

Quattro altri imputati, che hanno optato per il rito ordinario, affronteranno il processo l'11 febbraio 2025. Bassetti ha espresso soddisfazione per la giustizia ottenuta e ha ringraziato la Digos e la Procura di Genova per il supporto, sottolineando la sua fiducia nel sistema legale per contrastare chi usa minacce come mezzo di intimidazione. Il medico ha anche ricordato un precedente caso in cui un altro no-vax, Nicola Franzoni, era stato rinviato a giudizio per averlo molestato con telefonate e messaggi insistenti.