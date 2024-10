Oro: nuovo record di 2.778 dollari l’oncia spinge la “febbre” degli investitori

Il prezzo dell’oro ha raggiunto oggi un nuovo massimo storico di 2.778 dollari per oncia, evidenziando un trend che non accenna a rallentare. Questo incremento è guidato da diversi fattori economici e geopolitici, che portano sempre più investitori a considerare il metallo prezioso come un bene rifugio. Mentre la domanda globale supera i 100 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024, l'interesse per l’oro continua a crescere, con un incremento dei volumi del 5% rispetto allo scorso anno, arrivando a 1.313 tonnellate.

I principali motori di questa crescita sono l’incertezza economica e le tensioni geopolitiche, specialmente in Medio Oriente. Il conflitto tra Israele e gruppi armati come Hezbollah ha aumentato il livello di rischio nei mercati globali, e molti investitori preferiscono l’oro per proteggere i propri capitali. Inoltre, le banche centrali globali hanno ridotto gli acquisti di lingotti del 49% (a 186 tonnellate), mentre gli investitori privati, attraverso fondi ETF e acquisti di lingotti e monete, stanno spingendo verso nuovi record di domanda.

Il rally dell'oro è influenzato anche dalla recente politica monetaria della Federal Reserve, che sta valutando un possibile allentamento dei tassi di interesse. La debolezza del dollaro rafforza ulteriormente l'attrattiva dell'oro rispetto ad asset come i Treasury bond statunitensi. Gli analisti ritengono che l'oro potrebbe continuare a crescere, con stime che lo vedono raggiungere i 3.000 dollari l’oncia nei prossimi mesi, sostenuto dalla domanda di fondi ETF garantiti da oro fisico, in aumento da cinque mesi consecutivi.

Nel settore della gioielleria, che rappresenta circa il 40% del mercato globale dell'oro, si registra un calo del 12% rispetto allo scorso anno, soprattutto per i prezzi elevati, nonostante la forte domanda proveniente dall’India. Al contempo, il mercato tecnologico ha mostrato una leggera crescita della domanda d'oro, grazie al boom dell’intelligenza artificiale, che richiede risorse per componenti tecnologiche avanzate.

L'oro continua a consolidare la propria posizione di bene rifugio e attrattiva per investitori e banche centrali, offrendo stabilità contro l’inflazione e l’incertezza economica globale.