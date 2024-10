Zazoom di 30 ott 2024

Medvedev perde la calma e lancia la racchetta dopo la sconfitta contro Popyrin al Paris-Bercy

Al torneo di Parigi-Bercy, Daniil Medvedev ha perso in tre set contro Alexei Popyrin, un esito sorprendente dato il ranking molto più alto del russo, numero cinque al mondo. Dopo il punto decisivo del tie-break, Medvedev ha reagito lanciando la racchetta in aria. L’oggetto, non afferrato al volo, è ricaduto rischiando di colpirlo alla testa, una scena che ha sorpreso il pubblico e si è rapidamente diffusa sui social. La superficie del campo, che Medvedev ha definito “troppo lenta” per una competizione indoor, sembra aver influito sulle sue prestazioni. Il giorno precedente, il russo Andrey Rublev, sconfitto da Francisco Cerundolo, ha mostrato frustrazione colpendosi ripetutamente il ginocchio con la racchetta fino a provocare un sanguinamento. Le reazioni dei due giocatori russi riflettono una tensione crescente nel torneo di Parigi-Bercy, accentuata dall’eliminazione di vari top player e da performance inaspettate.

