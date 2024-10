Amerigo Vespucci e Villaggio Italia lasciano Singapore: tappa di successo con 45.000 visitatori

La nave scuola Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia hanno concluso con successo la loro tappa a Singapore, la 25esima del tour mondiale iniziato a luglio 2023 a Genova. Nei cinque giorni di permanenza, il Villaggio Italia, una mini-expo dedicata alle eccellenze italiane, ha accolto circa 45.000 visitatori, di cui 22.000 sono saliti a bordo della storica nave della Marina Militare, spesso definita la "nave più bella del mondo" per la sua eleganza e storia.

Il Villaggio Italia è stato allestito presso il Marina Bay Cruise Centre, in uno spazio di 15.000 metri quadri davanti allo skyline di Singapore, noto centro logistico e finanziario dell'Asia. Per l'evento è stato mobilitato uno staff di 600 persone, con 100 italiani, per gestire logistica, allestimenti, e attività . L'inaugurazione della tappa è avvenuta alla presenza del Viceministro italiano Valentino Valentini, che ha espresso soddisfazione per la calorosa accoglienza riservata alla nave e alla cultura italiana.

Nel corso della permanenza, diverse personalità hanno partecipato agli eventi. Alla cerimonia di chiusura erano presenti il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego, l’Ambasciatore d'Italia a Singapore Dante Brandi e altre autorità . Il Capitano di Vascello Giuseppe Lai ha poi salutato la folla accompagnato dalla Fanfara dell'Accademia Navale di Livorno.

Con Singapore, il numero totale di visitatori del Villaggio Italia ha superato i 200.000, con oltre 100.000 saliti a bordo della Amerigo Vespucci. Il tour mondiale, che celebra l'innovazione e la tradizione italiane, continuerà con tappe in Indonesia, Thailandia e India, con l'obiettivo di rafforzare i rapporti culturali ed economici in Asia. Le prossime tappe includono la città di Belawan, seguita da Phuket, per poi concludersi a Mumbai dove, a fine novembre, è prevista una nuova edizione del Villaggio Italia per promuovere le eccellenze italiane.