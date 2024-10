È morta Teri Garr, storica attrice di Frankenstein Junior e Tootsie

Teri Garr, celebre attrice americana nota per i ruoli brillanti in film iconici come Frankenstein Junior e Tootsie, è deceduta oggi all'età di 79 anni nella sua casa di Los Angeles. L'attrice, nominata agli Oscar per la sua performance in Tootsie accanto a Dustin Hoffman, è stata una figura indimenticabile nel panorama cinematografico internazionale, ammirata per la sua versatilità comica e la profonda umanità dei suoi personaggi.

Nata l'11 dicembre 1944 a Lakewood, Ohio, Garr è cresciuta in una famiglia di artisti: suo padre Eddie Garr era un attore di Broadway, mentre sua madre Phyllis Lind era una ballerina. Dopo aver studiato danza e recitazione all'Università della California e all'Actor's Studio di New York, Garr debuttò come ballerina in vari film degli anni '60, al fianco di Elvis Presley, tra cui L'idolo di Acapulco e Viva Las Vegas. Negli anni '70 raggiunse la popolarità interpretando Inga, l'assistente del dottor Frederick Frankenstein (Gene Wilder) nel film cult Frankenstein Junior di Mel Brooks, conquistando il pubblico con il suo carisma e la sua vena comica unica.

Negli anni seguenti, Garr consolidò la sua carriera con ruoli memorabili in produzioni cinematografiche di grande successo. Nel 1974, interpretò la fidanzata di Gene Hackman ne La conversazione di Francis Ford Coppola. Nel 1977, lavorò con Steven Spielberg in Incontri ravvicinati del terzo tipo come compagna di Richard Dreyfuss e, nel 1982, ottenne la nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Sandy Lester, un'attrice insicura in Tootsie, diretta da Sydney Pollack. Altri film importanti della sua carriera includono Mister Mamma (1983) con Michael Keaton e Fuori orario (1985) di Martin Scorsese.

In televisione, Garr apparve in diversi episodi della serie Friends come madre di Phoebe Buffay, arricchendo il suo curriculum con partecipazioni a produzioni televisive popolari. A partire dal 1999, dopo la diagnosi di sclerosi multipla, si dedicò con impegno a campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per la National Multiple Sclerosis Society, diventando un’importante ambasciatrice per i diritti delle persone affette da questa malattia. Nel 2006, dopo un aneurisma, subì un delicato intervento chirurgico e nel 2011 si ritirò dalle scene, mantenendo comunque la sua attività filantropica e pubblicando memorie in cui descrisse le difficoltà vissute a causa della sua malattia.

Teri Garr lascia un’eredità artistica profonda e complessa, che va ben oltre i suoi celebri ruoli comici. La sua capacità di interpretare personaggi che oscillano tra umorismo e dramma ha segnato un'epoca, rendendola una figura indelebile nel cinema e nella cultura pop americana.